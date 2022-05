Juan Villar: "La afición este año es para quitarse el sombrero"

Juan Villar es, por menos de tres meses de diferencia con Daniel Carriço, el futbolista más veterano del plantel rojiblanco. Con 34 años recién cumplidos (los hizo el pasado 19 de mayo), el ariete onubense habla desde la experiencia de las especifidades que tiene un partido con el ascenso en juego, tesitura en la que se ha visto en otras ocasiones. El de Cortegana, al que aún le resta una temporada de contrato, espera que el domingo puedan abrochar la Primera División.

¿Está siendo una semana demasiado larga?

A las alturas que estamos de temporada se hace larga y con lo que nos estamos jugando todavía más. Deseando que llegue el domingo para poder jugar, hacer las cosas bien y terminar de una vez por todas con el objetivo.

¿La experiencia en estos casos deja poso?

Estos partidos se juegan de muchas formas y gente con más experiencia que ya ha jugado ese tipo de partidos siempre ayuda. Dentro del vestuario hay gente con esas cualidades, que ha jugado partidos de mucho nivel, y vamos a intentar ayudar a los compañeros a hacer las cosas como tenemos que hacerlas.

Usted ya sabe lo que es jugar por ascender...

Ya lo he vivido bastantes veces, son partidos muy diferentes a una jornada normal y corriente de Liga porque hay que manejar muchas cosas y tener la cabeza muy fría porque se juega de otra manera.

¿Será vital saber gestionar los marcadores cambiantes?

Dependemos de nuestro partido, pero influyen los resultados de otros. Lo importante es que si gestionamos el nuestro bien vamos a sacar un resultado positivo y dependemos de nosotros.

¿Es partido de café o tila?

A cada uno le viene bien una cosa. Cada jugador debe hacer lo que ha hecho bien durante todo el año, hemos demostrado que tenemos una gran plantilla y este domingo lo volveremos a demostrar.

El torneo de la regularidad apeará a uno de los tres contendientes.

Uno de los tres vamos a caer. Tenemos que ser positivos y conscientes de depender de nosotros para no mirar a ningún campo. A raíz de los dos o tres días de recapacitar y pensar que no fue nuestro mejor partido en el momento menos adecuado, no estando como deberíamos, hemos aprendido y el equipo está trabajando bien y con ganas de cumplir el objetivo.

¿Es un aval la buena estadísitca a domicilio de este curso?

Los números están ahí. Hemos hecho una temporada increíble y debemos seguir así. A todos nos hubiera gustado cumplir en casa, pero el fútbol nunca te deja de sorprender y una vez más lo hizo. Nos pasó y toca levantarnos. Esta segunda oportunidad la ganamos con el año que hemos hecho, tampoco hay que darle más vueltas.

¿Cómo valora la caravana histórica que está montando la afición?

Lo de la afición este año es para quitarse el sombrero, en todo momento nos han mostrado su apoyo. Es para darle muchas gracias y que sigan así apoyando para que el club siga creciendo, es fundalmental. Este partido lo necesitamos más que nunca para sentirnos arropados y volvernos felices para casa.

¿Estos días son de bloqueo o motivación?

Poco a poco nos conocemos en el vestuario y sabes a quién tienes que intentar animar. Los más experimentados sabemos que a otros hay que dejarlos porque están concentrados en pasar la semana lo mejor posible para ayudar al equipo. Hay que centrarse en el día a día.

En lo personal han vuelto a lastrarlo las lesiones, el coronavirus, ¿se ve marcando el gol del ascenso?

No me han salido las cosas como quería por diferentes circunstancias y momentos. No he podido ayudar lo que me hubiera gustado, pero estoy preparado para ayudar en lo que pueda. El cariño de los compañeros y la gente lo tengo y eso me da para seguir. Estoy ilusionado y si tengo la oportunidad de estar en la lista intentar ayudar. El fin de semana pasado no pude y si este me toca ojalá sea con el gol del ascenso, sería bonito y para guardarlo en el recuerdo.