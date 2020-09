Juan Villar: "No soy un '9' de referencia, pero cumplo en cualquier posición"

Juan Villar Vázquez (Cortegana, Huelva, 19-5-1988) ha aterrizado en la UD Almería en plena madurez deportiva firmando a sus 32 años un contrato por tres temporadas con la misión de aportarle al equipo la salsa del fútbol, los goles. A lo largo de su carrera profesional el onubense ha visto portería en 112 ocasiones entre Segunda B, Segunda A y Primera (115 añadiendo las promociones en las que ha participado), pero es en la categoría de plata donde ha logrado más de la mitad de ese registro, en concreto 61 dianas defendiendo las camisetas de Recreativo de Huelva, Valladolid, Tenerife, Osasuna y Rayo Vallecano (también estuvo tres campañas en el Cádiz, todas en la categoría de bronce). Cree que hay plantilla para lograr la meta del ascenso, pero con la sabiduría que le concede su veteranía, pide pies de plomo para conseguirlo.

¿Qué le ha parecido la buena acogida que le dispensó la afición en redes sociales?

Me ilusionó mucho ver la acogida que tuve entre la afición, estoy contento y espero poder demostrarle que vengo a un proyecto ilusionante para aportar mi granito de arena y cumplir el objetivo final.

Siempre se le ha dado muy bien el Almería, ¿viene dispuesto a compensarlo?

He tenido varios enfrentamientos con el Almería y la suerte de hacer gol, ahora estoy aquí, los delanteros viven del gol y espero estar acertado.

Por aquí se recuerda mucho el gol que le hizo a los rojiblancos cuando militaba en el Valladolid.

Fue una semana atípica al no poder entrenar por las lumbares. No entré en el once y salí solo diez minutos. El entrenador me dijo que quedase al rechace en lugar de rematar, vi que sacaba Mojica, que le pegaba muy fuerte, se le fue larga, me cayó allí y la enganché bien. Fue un palo para el Almería porque lo dejaba muy tocado.

Destaca más por su versatilidad que por ser el delantero típico...

No soy un '9' de referencia, no me caracterizo por esa aportación, pero puedo cumplir en cualquier posición, como segundo delantero o en banda, aunque los últimos años vengo jugando como segundo delantero y es donde me encuentro más a gusto. Lo haré donde el míster me diga.

¿Cómo se consigue esa regularidad en su cita con el gol año tras año?

Durante toda mi carrera en todos los equipos he hecho goles, dentro de Segunda me he encontrado muy cómodo y he tenido la suerte de aportar en esa faceta. Con esa idea y etiqueta vengo a Almería porque los goles son muy importantes para cumplir los objetivos.

¿Cuál es su secreto para estar siempre en el lugar preciso?

Una de mis características es estar cerca de donde hay peligro para meter gol, cerca de la portería. Es un don que mis compañeros dicen que tengo al saber dónde puede caer la pelota.

Tiene experiencia de sobra para saber que Segunda no perdona.

Estoy convencido de que Segunda es muy competida e intensa, se hace larga y hay que tener veteranía para los momentos difíciles. Quienes llevamos más tiempo podemos aportar. La juventud también es importante para la frescura y los detalles de calidad. Ese conjunto es importante barajarlo bien.

¿Cómo se educa a los jóvenes de hoy para hacer vestuario?

En el día a día tenemos que ir en la misma dirección todos, llevando unas normas de vestuario para hacer un buen grupo. En Segunda si no tienes un grupo fuerte es difícil llevar los malos momentos.

¿Cuál fue su reacción al recibir la oferta del Almería?

He tenido bastantes compañeros que pasaron por aquí, como Fidel o Chuli, también Esteban, y todos me han dicho que se vive muy bien en la ciudad y el club te da tranquilidad en el día a día. Es un proyecto de tres años y vengo buscando eso. Buscan subir, ya estuvo a punto el año pasado, y ahora estamos en el camino, pero paso a paso para cumplir las metas.

El club confía en usted, ¿le pesará llevar esos galones?

Cuando hablé con Joao [Gonçalves] y el presidente me dijeron la idea que tenían y yo les transmití mi forma de ver la Segunda. Creo que me entendieron perfectamente y ellos confían mucho en mí de cara al gol, si los hago el equipo estará donde debe. Estoy encantado de tener ese peso dentro de la plantilla.

¿A quiénes pondría en su quiniela de candidatos al ascenso?

Esto es largo y decir qué equipos van a estar arriba es complicado. A priori hay equipos con plantillas importantes, pero eso no garantiza nada, incluso puedes sufrir. Cada semana es una final y hay que competir durante 42 jornadas.

¿Llegan bien acoplados al debut en Lugo?

Somos bastantes jugadores nuevos y algunos que llevan dos o tres años. Han llegado poco a poco y nos falta compenetración de entrenamientos y partidos, pero físicamente estamos preparados para lo bueno.