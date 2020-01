Juanje: "Cada partido es ya una final para todos"

–Firmó el 1-2 en Torreperogil, dando el triunfo al CD El Ejido. ¿Muchas ganas de que llegase ese tanto?–Estoy muy contento por haber aportado mi granito de arena con el 1-2 y que el equipo pudiera sumar los tres puntos. Llevaba tiempo sin marcar gol y llegó en el mejor momento posible.

–El gol llegó por el centro, aunque estabas jugando en banda... –Casi siempre el entrenador me pone en banda, pero me da libertad para que me meta por dentro. Me da confianza y eso se demuestra en el campo. Donde haga falta al equipo, por dentro o por fuera, voy a trabajar. Lo importante es sumar minutos y aportar mi granito de arena.

–Arranca la segunda vuelta con triunfo en un campo donde no es nada fácil ganar... –Un partido muy complicado, en un ambiento muy hostil, ellos dieron muchos palos, pero el CD El Ejido supo competir incluso jugando con uno menos.

"Ahora es donde la gente se juega las cosas y es cuando nosotros tenemos que decir que aquí estamos"

–Ya ha empezado la cuenta atrás, cada vez va quedando menos y ahora sí que los errores se pueden pagar muy caro...–Ahora es donde la gente se juega la cosas, en la segunda vuelta. Hay equipos que se están jugando la categoría, otros que intentan meterse en puestos de play off... Ahora cada partido es una final para todo el mundo y ahí es donde nosotros tenemos que decir que aquí estamos.

–¿Qué tal los nuevos refuerzos invernales Ortiz y Mérida?–Hay que darles la enhorabuena, porque llevaban menos de una semana con nosotros y debutaron en un ambiente hostil, en un campo muy difícil. Ya les he dicho que esa semana jugamos en casa y todo será muy diferente, la gente de El Ejido nos va a apoyar, no dejan de animar.