Juanjo Segura: “El Poli Almería pide una instalación que ahora mismo no puede hacerse”

Juanjo Segura quema los últimos meses de legislatura cabalgando entre el nuevo convenio para la Ciudad Deportiva de la UD Almería y la demanda del Polideportivo Almería de una instalación para poder abandonar el Estadio de La Juventud. El concejal responsable del área de deportes recuerda que las puertas del PMD están abiertas para todos los clubes almerienses de cualquier disciplina y se postula para seguir en política en caso de que Ramón Fernández-Pacheco decida mantenerlo en su equipo de trabajo.

¿Cuáles son las condiciones estipuladas en el convenio para la cesión del Juegos Mediterráneos a la UD Almería?

–Data de 2005, una vez finalizados los Juegos. Es una cesión de las instalaciones, tanto los dos campos como la parte de oficinas. Al firmar ese convenio tienes que equiparar la parte que cedes con lo que te dan, no es de índole económico porque el Ayuntamiento no recibe una cantidad por esa cesión, es por compensación. El equipo ha estado en Primera y el escudo de Almería iba en la manga. El Almería ejerce el mantenimiento de los dos campos de césped, una cantidad valorada en torno a 350.000 euros anuales. Cada vez que hay problemas en el césped el club tiene un contrato con Royal Verd que lo gestiona todo. Ahí el Ayuntamiento no tiene nada que ver, es un contrato del club con la empresa. El temor por las dificultades de mantenernos en la LFP era que si se bajaba a Segunda B el coste se disparaba. El coste de la iluminación sí corre a cargo del Ayuntamiento”.

¿En qué punto se encuentra la nueva cesión de la parcela para la Ciudad Deportiva?

–El convenio que se firmó hace cuatro años, caducó el pasado mes de mayo y no se ha ejecutado es para unos terrenos en la parte sur del Club Natación, en La Vega. El Almería ha mostrado buena disposición tras una reunión mantenida entre directiva y alcalde en febrero. Creían que expiraba en 2020, dijeron que iban a dejar pasar los meses que faltaban y a partir de ahí han mostrado buena disposición. Con la que más tratamos es con Lorena, que lleva el peso de la dirección del equipo y siempre ha mostrado su deseo de ejecutar la Ciudad Deportiva. Cuando se firmó estaba en Primera y las circunstancias no eran las mismas al verse abocados a un descenso. La cantidad de dinero que reciben ya no era la misma y la situación cambió. Lo podrían haber faseado, pero hay que entenderlos. Lo positivo que nos llevamos es que saben que tienen una necesidad y hay disponibilidad para iniciar otra vez la concesión, en eso estamos.

Cita a Lorena García, ¿cómo la ve al frente de la gestión?

–Es difícil ver a una mujer llevando al equipo, ya que aunque su padre sea el presidente ella está en el tema social y dando la cara asistiendo a todos los eventos, es la relaciones institucionales. Está a muy alto nivel, a lo mejor la relación Almería-sociedad andaba algo fría, pero se está mejorando, también con las asociaciones. Han apostado por el fútbol femenino y entiendo el malestar de otros equipos, pero el Almería es el referente y si yo tuviera una hija querría que jugase ahí. Si siguen en esta línea espero que en un par de años puedan estar en la Liga Iberdrola porque es cierto que ahora juegan contra niñas más pequeñas. Está creciendo y los equipos son los que son, Estudiantes, Oriente y Pavía en la capital. Son senior contra niñas más pequeñas y se ve en los resultados, pero hay que apostar por el Almería y gran parte de culpa la tiene Lorena.

Retomando la cuestión principal, cuesta entender que ni tan siquiera se pusiera un ladrillo...

–Firman un contrato con mucha ilusión estando en Primera y con una cantidad considerable por derechos de televisión. Habían hecho sus cuentas, pero al descender a Segunda no son las mismas y lo entiendo. A lo mejor podrían haberlo iniciado con un campo y al cabo de los 4 años ejectuar la obra al 100%, pero tampoco sé las cuentas del Almería. Lo bueno es que se han acercado y su intención es acometerlo, por eso quieren intentarlo de nuevo sabiendo que están en Segunda y las cantidades barajadas son otras. Tienen a los equipos distribuidos por toda Almería, en Viator o Benahadux, y han crecido con el equipo femenino. Necesitan de unas instalaciones y el Ayuntamiento tiene lo que tiene, no dispone de más.

Algunos han tildado el anuncio de electoralista.

–El área de Urbanismo sacó la anterior concesión y es quien tiene que incoar el expediente y tramitarlo. Si todo va bien con los trámites administrativos y al venir de un contrato que expiró y tener todo prácticamente hecho, estaría para primavera. Esto no es electoralista, en mayo terminó la concesión, la gente se va de vacaciones y empezamos a hablar. Electoralista sería querer enredar con el asunto, no hay más porque el Almería se puso en contacto para mantener el tema de la Ciudad Deportiva.

¿Qué le diría a esos ciudadanos y seguidores de la UDA que piensan que el club juega con la buena fe del Ayuntamiento?

–Nosotros colaboramos con todos los clubes de Almería, sea cual sea la disciplina deportiva que practican. Tenemos a la UD Almería, a la que Almería le debe mucho porque lleva muchos años en la LFP. Nos acordamos de la AD Almería, que estuvo dos años en Primera con Rojas, Maxi... pero los mejores años de fútbol los hemos vivido con la UDA, Alfonso García de presidente, su directiva y sus consejeros. Eso no se puede olvidar. Que han podido gestionar alguna cosa mal, se puede discutir y habrá aficionados que estén de acuerdo con la gestión y otros en desacuerdo. Si algo puede decirse desde el Ayuntamiento es que hemos disfrutado del mejor fútbol, aquí han estado Cristiano Ronaldo, Messi, Iniesta, Xavi, estamos hablando de un Barcelona y un Real Madrid. Si la Junta Directiva se ha podido equivocar no lo discuto, pero la UDA tiene un proyecto serio y lo está planteando. Vienen de tres años muy malos al borde del precipicio hasta la última jornada, pero todos los años se hace un esfuerzo por crear una plantilla. Los jugadores con nombre no dieron la talla y este año se ha apostado por el hambre y se puso en cuestión, pero ahora mismo los fichajes están haciendo una campaña espectacular. El mensaje a los aficionados es que el equipo está comprometido con la ciudad y tanto la directiva, como el cuerpo técnico y los jugadores lo han captado.

¿Cómo pretenden solventar las reinvidicaciones de un histórico como el Poli Almería?

–El Ayuntamiento ha tenido muchas reuniones con el Poli. Siempre han tenido las puertas abiertas del PMD y hemos hecho muchas cosas con ellos. Hace poco hicieron un torneo en Cabo de Gata y se les ofrecieron las instalaciones tras hablar con la directiva de ese club. Allí solo hay un equipo inferior y el veterano y la instalación está infrautilizada, tiene muchas horas libres, aunque sabemos que está a 28 kilómetros. En el centro, con el Pavía, Los Molinos, Los Ángeles y el Estudiantes, el Oriente, La Cañada... está saturado, no hay espacios. Nos lo pidieron antes del verano y con el alcalde le hicimios el ofrecimiento de que como íbamos a cambiar el césped artificial del complejo de Los Ángeles, que el Poli jugasae sus partidos oficiales de Tercera en dichas instalaciones. Ellos lo llevaron a debate en su asamblea y optaron por no jugar allí, sino en el estadio de La Juventud, donde llevan bastantes años ya.

¿Por qué cree que quieren trasladarse?

–No lo entiendo. Piden una instalación y ahora mismo el Ayuntamiento no tiene la posibilidad de hacerla. El alcalde ha marcado las directrices para que se construya una nueva y para 2019 se va a elaborar el proyecto. Tenemos un par de parcelas, la antigua instalación donde iba a ir el rugby en La Vega y otra en la zona del Alcampo, ambas de uso deportivo, y vamos a iniciarlo. Para 2020 se dotará de una cantidad para ir construyéndolo. En la del Alcampo se podría habilitar un campo de fútbol 7 y otro de fútbol 11 y daría un poco de oxígeno a todas las demandas. El fútbol crece, pero también el rugby, la gimnasia... Ya tenemos una petición del Stella Maris, La Salle y Costa de Almería, que aglutinan a 2.500 personas haciendo gimnasia todo el año, que necesitan una instalación y se va a hacer una nave detrás del espacio de conciertos del recinto ferial. Si se ponen de acuerdo habría cabida para la gimnasia artística, rítmica y acrobática. El Poli quiere una instalación, pero el Ayuntamiento hoy por hoy no tiene instalación para darle y se le ha ofrecido la de Cabo de Gata para su día a día, pero no lo quieren coger.

Al hilo de los problemas con las instalaciones, ¿funcionan bien los convenios con los clubes de base?

–Ellos tienen una cesión en precario. Se encargan del mantenimiento, la limpieza y el día a día. Luz y agua corre a cargo del Ayuntamiento. Si se rompe una red, una portería, una caldera, calentador o tubería lo arreglan todo. A los clubes deportivos de Almería, sea cual sea su modalidad deportiva, hay que felicitarlos. Es cierto que el Ayuntamiento hizo una gran inversión para tener un amplio abanico de instalaciones deportivas. Yo no he podido disfrutar de un césped artificial como ahora los niños y llegaba ‘sollao’ a mi casa. Tienen que hacer una gestión entre fichas, seguros, equipaciones, viajes para desplazamientos dentro y fuera de Almería... El Ayuntamiento tiene abierta una línea de subvenciones y este año hemos repartido 400.000 euros entre todos los solicitantes porque apostamos por el deporte base, por las escuelas municipales, con ocho mil y pico niños al año practicando deporte, eso sin contar el fútbol, que suma otras tres mil. Son 14.000 niños practicando deporte en la base. Hay equipos de élite como el Poli, el Almería B, el URA, el Unicaja... que también tiene su espacio para pedir las subvenciones y la UD Almería no la pide. Unicaja ha renunciado a ella y no entiendo la razón porque el Ayuntamiento puede dar lo que puede según las bases y hay una minoración del 30% dentro de las peticiones que también disminuye. Son muchos los clubes y la Junta apenas aporta 80.000 euros, una cifra irrisoria. La labor que los clubes hacen es espectacular y el Ayuntamiento tiene que aplaudirles porque sabemos que es costoso y se tiene que dedicar mucho tiempo.