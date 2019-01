Jugar en equipo, receta de Almansa para ganar en Teruel

Primer día laborable de la semana que supone la ‘vuelta a la normalidad’ para los demás, pero no para los profesionales del Club Voleibol Unicaja Almería, que han parado lo justo durante los días pasados y que este lunes festivo apretaron fuerte el acelerador. El proceso se ha iniciado y tras la visita de unos Reyes Magos que “se han portado bien”, Jorge Almansa recuerda que “en el tema deportivo no se ha parado, así que toca empezar esta semana fuerte porque esperamos estar a la altura de todo lo que nos viene y de todos esos momentos importantes que nos aguardan en esta segunda vuelta, en la Copa del Rey y en play off, que es donde se decide todo”, recuerda, con la intención de continuar en la misma dinámica.

De hecho, el capitán ha pedido al nuevo año que ya se está viviendo “seguir con el trabajo constante, seguir en esta línea ascendente, y así lo que se espera es traer para acá los títulos, que es lo importante al final de la temporada y de lo que todo el mundo se acuerda, al fin y al cabo”. Atrás quedan once victorias de once, ser el único equipo invicto y una progresión de juego que también se ha reforzado en las fechas navideñas: “La verdad es que bien, ha sido un pelín más duro porque las fiestas hay que pasarlas y disfrutarlas también, pero se han hecho días amenos y diferentes a una semana normal de trabajo, pese a que incluso se ha desarrollado el entrenamiento con algo más de carga física para llegar perfectos a Melilla”.

Pese a ese brillo que innegablemente tiene la Copa, atractiva para todos, Almansa deja claro una vez más que no se debe abandonar el ‘partido a partido’, y máxime sabiendo que este domingo se visita al segundo clasificado y gran rival: “Al final te pones a pensar y queda un mes, así que es imposible estar pensando en ello, en lo que viene, y perder puntos que luego nos sean más dolorosos y que nos hagan llegar sin forma y sin la cabeza fresca a la Copa, así que primero Teruel, luego Manacor en casa, luego Melilla y después Castellón en nuestra casa; es evidente que hay partidos importantes que ganar para sumar puntos y que luego, después del ‘Torneo del KO’, que tengamos un camino mucho más fácil”.

La primera parada, espectacular, sin más, en Los Planos: “Es seguro que tendrán muchas ganas; ya vimos con la Selección Española cómo estaba el pabellón, que dio un gusto grande y una envidia sana, por así decirlo, que estuviese así de lleno en un partido importante; la verdad es que se agradece que se viva así el voleibol y seguro que nos espera allí un ambiente similar, de muchas ganas de ganarnos después de nosotros ganarles aquí”. No solo eso, sino que los de Rivera quieren ser líderes, “intentar colocarse primeros en liga”, lo que hace pensar que “será un ambiente duro, pero nada que no hayamos vivido ya otras veces”, asegura: “Lo oportuno es estar más acertados que ellos y mejor, y traernos para acá la victoria”.

De pronóstico impredecible en cuanto al resultado, lo que está claro es que no va a parecerse a los sucedido en la Supercopa de España: “Eso seguro que no, que no va a ser similar, pero para ello tenemos que estar fuertes, pensar que no nos van a regalar nada, que hay que darlo todo y estar agresivos, que no se sientan cómodos jugando aunque estén en su propia casa, tenemos que, sobre todo, jugar como equipo y superar los momentos difíciles, que los habrá seguro”. De verse las caras de nuevo en un mes, será en la final, por lo que es un posible rival en Copa: “Que nos sirva para saber en qué línea están y en qué línea estamos Teruel, UBE L’Illa Grau y Melilla, con los que jugamos antes”.

Además, Almansa suma que “aparte tenemos la suerte de que jugamos allí en el Imbroda dos semanas antes, bueno para ver un poco la pista, para sensaciones, que son importantes siempre en voleibol, las que tendremos jugando contra ellos, y solo resta tirar para adelante y aprovechar este mes de duro trabajo”. Ya lo dijo al realizarse el sorteo, y sigue pensando que no elige ni a unos ni a otros en semis de la Copa del Rey: “Castellón está jugando muy bien y Melilla está allí en su casa jugando ‘su Copa’ después de tres años, que se metieron en Cáceres, siendo esta más especial precisamente porque la juegan allí; habrán centrado su temporada en ella”. En definitiva, “será muy difícil ganar a cualquiera de los dos”.

El mensaje a toda la plantilla es que se empieza realmente de cero ahora, y más porque “en el vóley lo dejas de jugar dos o tres días y vuelves y cuesta ponerse, es muy técnico, cuesta tener esa sensibilidad con el balón, así que ahora hay que volver a cargar las pilas, coger ese tacto con la pelota y con el equipo, aprovechar cada momento que nos va a servir para ser un equipo, una familia, y girar todos en el mismo sentido”, ordena. Como detalle sobre el domingo, si cambiar horario es por buena causa, bienvenido sea: “Es algo más difícil jugar por la mañana, pero que todo fuese así, jugar domingo a las 12.00 o por la tarde por la televisión; que coja los derechos Aragón TV o Canal Sur, hará que nos acostumbremos rápido”.