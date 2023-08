Kaiky da en el descuento un punto a un Almería negro (1-1)

Es difícil realizar una crónica de fútbol cuando éste y la lógica son dos términos prácticamente contraproducentes. Fue Kaiky, en la rampa de salida y sin haber debutado todavía, el que transformó el estado de urgencia de tres derrotas en euforia al anotar su primer gol con la camiseta rojiblanca en el descuento. El brasileño entró en el minuto 51 tras la expulsión de Édgar ante la falta de centrales para terminar disfrutando del que posiblemente es el día más feliz de su carrera. Pero el Almería dejó más oscuros que claros y el color de la equipación con la que jugó en el Nuevo Mirandilla reflejó lo que fue el equipo almeriense en tierras gaditanas.

Como quiera que el fútbol es un estado de ánimo, el gol de Kaiky puede suponer un punto de inflexión para un equipo que estrenó su casillero en la jornada 3 (nunca antes había tenido menos puntos a estas alturas de campeonato). Más allá del resultado, empatando en el feudo de un rival directo tras jugar medio partido en inferioridad numérica, el partido del conjunto de Vicente Moreno preocupó. En plena construcción y con bastante que mejorar, la UDA mostró más carencias que la versión del pasado ejercicio, con fichajes que de momento no han mejorado a lo que se ha ido, que no es poco: dos centrales titulares, dos futbolistas importantes en la medular y el punta titular. Resta por ver si esa reconstrucción constante del equipo da sus frutos esta temporada, planteándose al menos el debate si es necesario meterle mano a la base al Almería en los últimos años.

Hizo hincapié Vicente Moreno en la previa de que su equipo había cosechado dos derrotas en las dos primeras jornadas, pero que las sensaciones eran buenas, con un trabajo positivo de área a área, errando en esa contundencia en la propia y efectividad en la ajena. En Cádiz el cuadro indálico suspendió en defensa y ataque, con un centro del campo que volvió a dejar mucho que desear. Y eso que el técnico visitante probaba algo diferente al dar entrada a Lopy, que sólo había jugado trece minutos ante el Rayo, por Robertone, clave en los últimos años, pero gris en el arranque liguero. La otra novedad, con objeto de que el equipo no se partiese tanto, fue la de Puigmal, posible salida y que apenas había actuado en el descuento ante el Real Madrid, en lugar de Ramazani, titular en las dos jornadas iniciales. No debió gustarle a Vicente Moreno lo visto porque el catalán se quedó en el vestuario al descanso.

El Cádiz realizó hasta 25 centros laterales, excluyendo los siete saques de esquina

Sergio González también presentó dos novedades: Escalante, expulsado en la jornada inaugural y Machís por Fede San Emeterio Álex Fernández. El Cádiz tenía las ideas más que claras: partido cerrado, conceder poco en ataque y buscar el gol con centros laterales (¡realizó hasta 25 sin contar los siete córneres) o segundas jugadas tras éstas. Así llegó precisamente el 1-0 antes de la hora de juego: falta botada por Javi Hernández desde la izquierda, Escalante llega desde atrás y pone el interior para que Luis Hernández remachase. El madrileño estaba en posición de fuera de juego cuando se lanzó la falta, pero no al ser asistido por el argentino.

La película era la de siempre fuera de casa: un quiero y no puedo, sin dar la sensación de peligro en ningún momento, sin sensación de empatar hasta que apareció Kaiky en las postrimerías. Con Puigmal por la izquierda, Embarba por la derecha y Arribas por dentro y sin permutar posiciones entre los tres a diferencia del último encuentro, el Almería presentó menos verticalidad, pero buscó tener algo más el esférico. No disponer de un central zurdo dificultaba una aseada salida de balón, además de no sentirse cómodo Édgar cuando había que salir a la cobertura de Akieme. Tampoco ayudó lo expuesto por Lopy y Baba con la pelota en los pies.

El ex del Real Betis se marchó expulsado nada más comenzar el segundo acto tras ver la segunda cartulina. Roger tiró un desmarque de apoyo, Chumi salió en su búsqueda y Chris Ramos ocupó el espacio del gallego, siendo trastabillado por un Édgar que antes de la media hora de juego ya estaba apercibido al zancadillear a Alejo tras un error de Akieme. Antes de eso, el partido tuvo poca historia más allá de los numerosos centros locales, destacando una volea de Roger y un disparo lejano de Machís después de una peligrosa pérdida de Baba.

El Cádiz, que se queda con seis, recibirá el próximo viernes al Villarreal, día en el que el Almería, con uno, jugará en su feudo ante el Celta

Tras la expulsión se marchó Arribas y el Almería formó con un 1-4-4-1. El Cádiz se creció tras la roja, teniéndola Chris Ramos con la testa tras un centro de Machis prolongado por Javi Hernández. El peligro del Almería se redujo a un cabezazo de Luis Suárez en una falta lateral botada por Embarba. A falta de un cuarto de hora Vicente Moreno intentó agitar a los suyos dando la oportunidad a Robertone y Koné (Luis Suárez se fue al costado izquierdo y Ramazani, que estaba por esa banda, desde la contraria).

Tampoco fue Baptistao, que regresó al verde, el que iba a lograr ese punto de inflexión, sino Kaiky al recoger un rechace de Iza tras un centro de Akieme (buena asistencia de Maximiano al lateral zurdo) y colocarla con el interior junto al palo izquierdo de Ledesma. Fue en una recta final con continuas interrupciones y el Almería desesperado, hinchándose a ver cartulinas (el partido acabó con una local y seis visitantes). Fede San Emeterio, recién ingresado al verde, también se calentó y realizó una dura entrada a Ramazani. La UDA tuvo incluso ahí la oportunidad de llevarse la victoria con el disparo de Robertone en el libre directo, pero Ledesma evitó que un mal Almería lograse el máximo botín.