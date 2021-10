Kukartsev tranquilo, Kukartsev incluso más peligroso

El amarillo es el equipo más fuerte de la Superliga, pero el verde es un equipazo. El partido de este sábado va a ser muy duro y complicado, pero no va a ser un partido imposible. Darle el reconocimiento que merece al rival no significa desmerecer todo lo bueno propio, y así, en ese juego de equilibrio, Pablo Kukartsev da miedo. Llega a la cita como MVP, aunque ‘pasa’ de eso. Es de ‘amasar’ la palabra equipo, y con Unicaja Costa de Almería afronta el primer duelo del curso frente a Guaguas de un modo inquietante para el rival, imperturbable en el extremo al que lleva la convicción de que estás muy bien preparado. Toca “disfrutar juntos del máximo nivel de vóley, de un voleibol de estrellas, de un partido digno de las mejores ligas del mundo”.

Tan solo jornada 5, nada será decisivo, pero se admite que hay mucho en juego en varios planos. Kukartsev reconoce que “es importante para ambos equipos, porque tanto una victoria como una derrota te puede dar la primera posición o te la puede quitar”. Desde su prisma verde, “va a ser muy complicado; no es por quitarle mérito a ningún otro equipo, pero todo sabemos que Guaguas es el más fuerte de la SVM por las competiciones en las que está, y para eso se necesita un equipo más fuerte, más grande, pero no quiere que vaya a ser un partido imposible”. Insiste en que se trata de una ocasión de oro para los amantes del deporte: “Que se pueda disfrutar de un partido de ese nivel en el liga española, la verdad es que es digno de admirar”.

Qué mejor que jugarlo en casa, “con nuestra gente, porque eso es un plus a favor y solo puedo decir que Unicaja está motivado, está ansioso y con ganas de que llegue el sábado”, asegura, si bien habrá una circunstancia especial. Los visitante serán menos visitantes esta vez: “Será raro tener a mucha gente de casa que anime al rival, porque en el rival hay jugadores que han estado en casa prácticamente todas sus temporadas pasadas, pero tenemos que estar concentrados en nuestro partido, en nuestro público, y si viene gente del rival, será más que bienvenida, porque esto nos beneficia a todos, que queremos que el vóley tenga más fama, que no esté tan apagado y poco visto”. Mensaje rotundo: “Vamos a ir a por todas y solo espero que el sábado este esté a reventar, tiene que temblar, tiene que ser un horno, ruido…”.

El opuesto, de vuelta a Unicaja Costa de Almería tras un paréntesis de una campaña en CV Guaguas, ‘regatea’ cualquier intento de buscar en ello lo que no hay: “Yo me lo tomo bien, voy a seguir dando el máximo de mí, voy a dar lo que tenga para ayudar al equipo en todo lo que pueda, el rival de enfrente es digno, al que hay que respetar, con el que me llevo muy bien, no tengo problema alguno, y encantado de poder jugar en contra de ellos; que gane el mejor”. Llega MVP, pero quien lo conoce sabe que no miente cuando dice que “honestamente pocas veces pienso en el tema individual”, textualmente, “pienso más en mi equipo, esté en el que esté, y siempre quiero dar el máximo de mí, demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz, quizá, y demostrárselo al equipo, obviamente siempre pensando para el equipo”.