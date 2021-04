“Llegar a esta final ha supuesto muchísimo aprendizaje"

Si se está aquí es por la suma de todos. No hay más. Jugar como equipo tanto en las buenas como en las malas… y ganar. “Aprendizaje; yo he aprendido muchísimo y cada día que pasa aprendo más de ellos, la confirmación de que cuando el equipo se confecciona con los jugadores que hay, y después del hincapié que se ha hecho todo el año en la actitud, el compromiso, la garra y el carácter, al final sale, y yo me siento muy bien como entrenador”. Manolo Berenguel hace público lo que antes fue privado, con su grupo: “Por supuesto, agradecido; ya les he dado las gracias a ellos, por todo lo que me han enseñado hasta ahora; estaré eternamente agradecido por haberme quitado la espina clavada de Los Planos y por dejarme seguir creciendo como entrenador y persona gracias a todo lo que me han hecho vivir”. Pero esto no ha acabado, y se va a por todas a por el título en el mejor momento de la temporada.

Así, el técnico almeriense lo tiene muy claro: "Las claves son, claro, contrarrestar sus armas y fortalezas, sus referencias en ataque, frenarlas, y luego, sin duda, todo pasa por la actitud que estamos teniendo, eso es lo que nos ha dado éxito; llega un momento de estar tan metidos y tan concentrados en el partido, que hasta se han olvidado del marcador, y creo que ahora mismo, con todos mis respetos, eso es una ventaja que tenemos ante el rival”. Muy abierto el pronóstico, “luego me callarán la boca con palizas…, o no, pero es cierto que a día de hoy sabemos sufrir mucho más que ellos, y quizá esa es una clave a la que nos deberíamos de llevar la eliminatoria, llevarlos a nuestro terreno, que sea punto a punto, que nos está viniendo muy bien y que sabemos jugarlo muy bien, competirlo y claro que pueden funcionarnos”. En la retina, la semifinal de la Copa del Rey, último antecedente entre ambos.

Berenguel recuerda que “fue un 3-0 rotundo, pero sí un 3-0 un poco ‘con el agua al cuello’, habiendo puesto al rival entre las cuerdas, y para mí las claves pasan por la continuidad de jugar muy bien, y con esta actitud podemos ganar a Guaguas”. Más sobre el adversario, “tal y como está hoy día, que ha marcado su fortaleza jornada tras jornada, con todas las adversidades que tuvo con el COVID, partidos atrasados y que ha ido en la escalada hasta llegar a la primera plaza de la clasificación, pues está claro que queda dicho todo”, si bien confía en su equipo y en las opciones que se abren delante: “A Guaguas es menos difícil ganarle a cinco partidos que tan solo a uno, como pasó en la semifinal de Copa”. Los conoce, le conocen, y eso es parte del deporte: “Como decía Miguel Rivera, jugar al gato y al ratón; esto es un poco lo mismo; a mí me alegra mucho que me conozcan y espero que tengan unas buenas sensaciones mías; yo de ellos las tengo así, buenas, de todos”.

Eso, llevado al terreno de juego, será interesante: “Creo que sé qué es lo mejor y lo peor de cada uno de ellos, e intentaremos, sabiendo lo que sabemos, ‘sacarles los colores’, intentar que todas sus armas más fuertes sean lo menos contundentes y lo menos efectivas posible, y al final creo que todo esto es bonito”. Sobre el factor cancha, ni la más mínima importancia: “En semis, ahora también, para ganar el título tenemos que ganar fuera y personalmente me da lo mismo jugar antes o después en el Insular o en el Moisés, da lo mismo, hay que ganar fuera y nuestro objetivo es venirnos con ‘victorias’ de allí, e ir paso a paso; si se puede ganar el primer partido, genial, que no, tenemos otra opción en el segundo; podemos venir con una victoria, o con 2-0, o con 0-2… nunca se sabe”. De su equipo, “ya nos daban por eliminados en cuartos y semis, y mira donde estamos, así que sí, puede pasar de todo y solo nos vamos a centrar en volver con los mejores resultados posibles”.