Los dos equipos de Lomos Plateados acaban invictos el festival europeo de rugby veterano EGORF 2024

En el pecho, el isologo del décimo aniversario del club al que pertenecen, pero con su marca propia, la de ‘Lomos Planteados’, esencia misma de los valores del rugby en el paso de los años. Almería sí tiene historia rugbier, y se encarna en sus veteranos, pilar fundamental sobre el que desde hace ya una década se levanta ambicioso el proyecto URA. Estos diez años de una gran visibilidad nacional gracias al equipo masculino en División de Honor B, optando varias temporadas a ascender a la máxima categoría del oval nacional, siempre han tenido detrás el trabajo de un grupo incansable y cada vez más numeroso de veteranos, que, además, jamás han parado de vestirse de corto.

Los ‘Lomos Plateados’, a quienes no les importa estar en la sombra y que empujan de un modo encomiable en la melé de las dificultades del día a día del club, han sido esta vez los protagonistas a los que cabe dirigir el foco: Sevilla, del 6 al 9 de este mes, una cita internacional de primer nivel, casi un centenar de equipos, 3.000 rugbiers desde el último rincón del continente. EGORF 2024, el European Golden Oldies Rugby Festival, ha sido el mejor escenario posible para brillar dentro y fuera del campo: dos equipos al campo (+35 y +50) ganándose el respeto de todos, recordando a los que ya no están y brindándoles once victorias y un empate, y trofeo al jugador de mayor edad del torneo.

Antonio Rodríguez, conocido en el mundo del rugby como ‘Tuercas’, presidente de los veteranos de Almería, ha explicado que “desde que hace un par de años ya sabíamos que el torneo se iba a celebrar en Sevilla nos pusimos manos a la obra”, puntualizando que “realmente hace un año empezamos a darle un poco de seriedad, sobre todo con la incorporación de Dani Ozán como entrenador, que ha aplicado una metodología de juego similar a la del primer equipo”. Así, los ‘Lomos Plateados` han ofrecido un rugby con “constantes fases de ataque en células de tres delanteros y flaquers, apoyando a los alas en los extremos, ventaja sobre los equipos que no tenían una defensa clara”.

Junto a Adolfo Farrujia en labores de organización y logística, ‘Tuercas’ ha explicado que esta delegación ha estado formada por 54 jugadores: “Para mí, lo más importante es que ha habido representación de todos los clubes de Almería y, además, hemos abierto las puertas a otros jugadores no tenían oportunidad de ir, ya que sus clubes no asistían”. Así se han sumado de Escoriones de Granada, Ceibos, al que pertenecen jugadores argentinos de la Costa del Sol, y algún club más”. Para este amante apasionado de su deporte, “estas incorporaciones han ayudado más todavía a que haya un ambiente de confraternización y de verdadero espíritu rugbier, siendo una experiencia inolvidable en un marco incomparable, la ciudad deportiva del Sevilla FC”.

La propia “ciudad de Sevilla” ha puesto el complemento perfecto, así como por suerte una meteorología benigna, “días nublados de 25º, algo que ha facilitado el desarrollo de los partidos”. Para ‘Tuercas’ otro dato relevante es que “solamente había 6 clubes con equipos en ambas categorías, y aunque no lo tengo confirmado del todo, es muy probable que hayamos sido el único que no ha perdido ningún partido al haber logrado un cinco de cinco en +50 y un empate y cuatro victorias en +35”. En todo caso, ese no es el mayor premio que se traen, porque por delante está que “se estrechan relaciones con otros clubes nacionales e internacionales, lo mejor de este deporte”.

Tan es así que “ya nos han invitado a otros torneos, como el año que viene en Verona, Italia, que será internacional con cuarenta clubes equipos”, ha desvelado para añadir la predisposición de los ‘Lomos Plateados’: “Ya está la gente loca por ir”. Entre bromas ‘Tuercas’ ha confesado que “pensaba dejar la presidencia de veteranos, pero creo que me va a tocar estar un año más peleándome con todos estos”. Es toda ella gente a la que admira: “Quiero resaltar la labor tan importante que representa este colectivo de más de cien personas en un club pequeño como el nuestro, actualmente casi un 40% participando de forma activa en todas las áreas de Unión Rugby Almería”.

Ha especificado que ese trabajo se realizado “tanto en lo técnico, con entrenadores en Escuela y Academias, en el Área Operativa, que saca adelante los partidos, como, en primer lugar, en el rugby inclusivo como facilitadores o entrenadores de URA Clan”. A eso ha sumado que gran parte de la junta directiva está formado por jugadores de la categoría de veteranos en activo, Palanca, Ozán, Vizcaino, Aguado, Malato, Miki y un largo etcétera, incluido yo mismo”. En cuanto a su experiencia personal, “para mí, con 59 años poder jugar un torneo de esta característica es un premio a toda una vida de dedicación a este deporte; seis partidos en dos días alternos es una gran satisfacción”.

Se ha disfrutado, porque “si además, ganas todos los partidos desplegando un juego de un nivel técnico y táctico alto, esa satisfacción es mayor aun”. Lo más importante a lo que se quiere referir Antonio Rodríguez “es que no ha habido ningún lesionado, solo algún golpe o contusión, lo que más valoramos, independientemente de cualquier otra cosa”. En sus filas, Enzo, “que fue premiado como el jugador más veterano de todos los inscritos oficialmente, nacido en el año 1949, con 75 años, que participó en todos los partidos del equipo +50”. Lo hizo además sin pantalón rojo, “como uno más”, según ha querido destacar el propio Vincenzo Spucches, lo que hace también en +35.

Italiano de nacimiento, argentino de crianza, comenzó con el rugby en la universidad a pesar de que el fútbol le reportaba una ayuda económica: “No era Messi, pero sí que me podía pagar la pensión y los libros cuando me fui de mi pueblo a Salta”. Perder ese ingreso no le importó lo más mínimo tras ‘caer’ en una ‘trampa’ de un profesor. Quedó enganchando al oval por encima de la redonda: “Era un rugbier y preguntó ‘quién juega al fútbol’, y nos citó para hacer un entrenamiento, aunque apareció con un balón oval”. Les dijo “quien no juegue a rugby, que se olvide de aprobar mi asignatura, y a mí me gustó mucho y empecé a simultanear los dos, hasta que el segundo año elegí rugby”.

Este deporte “tiene unos valores que te atrapan”, y pasó de recibir dinero a “tener que apartar un poco para contribuir a pagar al árbitro o al lavado de las camisetas”. Enzo lo tiene claro: “Lo seguiré jugando, y como les digo a mis compañeros cuando me dan un premio por ser el más viejo, ‘espero que me lo den algún día por ser el mejor jugador’”. Ala y zaguero, “se es rugbier para toda la vida, dentro y fuera de la cancha, con todos los valores que atesora”. A Enzo le “apasiona y cautiva” el oval y está “muy agradecido de un premio “que tengo gracias a mis compañeros, que me apoyan en todo momento y con los que es un honor jugar, disfrutando de este deporte en el que sigo por ellos”.