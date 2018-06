Luis Fernández León, subcampeón de España de 300 metros vallas

El pasado sábado 16 de junio en jornada de tarde y domingo 17 de junio en jornada de mañana, la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) organizaba en la pista de atletismo del Estadio Yago Lamela de Avilés (Asturias), una nueva edición del Campeonato de España Sub16 por Selecciones Autonómicas. En el máximo evento del atletismo por Selecciones Autonómicas para atletas de 14 y 15 años, como no podía ser de otra manera y como viene siendo habitual en los últimos años, estuvo presente una magnífica representación de la EDM “Atletas de Almería”; Luis Fernández León en 300m.v. y relevo 4x300m.l., y Albita Moreno en 1.500m. obstáculos.Comenzar destacando la magnífica actuación de Luis, que partía entre los favoritos al triunfo final por su extraordinaria marca, 40”32 (la 2ª del ranking nacional de 2018), lograda la semana pasada al vencer en el Campeonato de Andalucía. El joven pupilo de Toni Zarauz se enfrentaba a la flor y nata de esta durísima especialidad del atletismo en la final A, la que enfrentaba a las 8 mejores marcas del país, en la que era su primera gran final nacional en esta distancia. Plenamente consciente de que su pupilo está en un estado de forma creciente con su nueva táctica de carrera recién asimilada, Toni le motivaba a Luis a que saliera literalmente “a muerte” a ganar la carrera de principio a fin, siendo esta la única manera de lograrlo dado el nivel de su máximo rival, el catalán Pol Ferrer.Luis, tremendamente ambicioso, valiente y motivado, salía como un verdadero misil a por sus vallas y, una tras otra, desde el principio las iba pasando al par con el gran favorito, que veía angustiado cómo este “Atleta de Almería” no se quedaba atrás, es más, iba a ganarle. Así, muy destacados los dos sobre el resto, llegaban Luis y Pol a la recta de meta, en un precioso mano a mano que literalmente levantó a toda la grada de los asientos por la emoción e incertidumbre de la épica batalla que estaban viendo. Se pasó la última valla también a la par y por instantes parecía que ganaría uno, por instantes el otro, pero sobre los cuadros de meta fue el catalán el que metió un poco antes el pecho y el que obtenía la victoria con 39”43 por 39”50, nuevas 1ª y 2ª mejores marcas del año en la distancia en la que sin duda fue la carrera más bonita del Campeonato: https://www.instagram.com/p/BkGSeR4AYIA/?taken-by=atletasdealmeriaPor su parte, Alba, tras haber perdido un mes de preparación en esta primavera por un aparatoso esguince, se enfrentaba en la final de 1.500m. obstáculos igualmente a la flor y nata de las especialistas en esta complicada y dura modalidad del atletismo, logrando una más que meritoria 5ª plaza con una marca muy próxima a la que obtuvo la semana pasada al proclamarse Campeona de Andalucía. El Director Deportivo de la EDM “Atletas de Almería”, el doctor Antonio Zarauz, comentaba al respecto: “Es un verdadero orgullo comprobar cómo Luis sigue a rajatabla los consejos que le doy, tanto cada día en los entrenamientos, como en cada una de las competiciones que afronta. Hoy de veras que ha salido a ganar, tal y como le pedí, y a punto ha estado de hacer la machada de lograrlo. Ya me encargaré yo de que de aquí a dos semanas lo consiga, cuando vuelva a enfrentarse a Pol y los demás en la final del Campeonato de España individual en Castellón. En cuanto a Albita, poco a poco va recuperándose de un mes completo de entrenamientos que perdió por un esguince esta primavera, y cada semana que pasa va mejorando a pasos agigantados, por lo que no me extrañaría nada que dentro de dos semanas estuviera también en condiciones de pelear por una más que complicada plaza en ese pódium del Campeonato de España individual, algo que por otra parte ya logró el año pasado, siendo Sub16 de primer año”.