Luis García: "Vamos a competir, no como quizás otros equipos que no quieren hacerlo"

El entrenador del Espanyol, Luis García, explicó este viernes después del entrenamiento en el RCDE Stadium que la entidad tiene "músculo financiero y económico para competir en Segunda división con la misma plantilla". El preparador blanquiazul insistió en rueda de prensa en que sus palabras son un aviso para los "entornos" de los jugadores: "Que sepan que esto no es un mercadillo con productos de saldo que pueda venir quien sea con cualquier oferta. No lo vamos a permitir. Vamos a dar valor a nuestros futbolistas".

Luis García, además, subrayó que firmar un contrato implica "un compromiso" tanto cuando cosas van "bien o mal", como es el caso de esta campaña. "Hay que asumir el compromiso y querer quedarse para levantar este club de nuevo y devolverlo a la máxima categoría", insistió. Sea como sea, el técnico aclaró que no se trata de "retener por retener" a los jugadores, sino que el Espanyol debe intentar "seducir" a los futbolistas.

Algunas de las claves para hacerlo, según el entrenador, pasan por "construir un proyecto a largo plazo", más allá de, obviamente, lograr el ascenso a Primera. Uno de los nombres que han surgido en la rueda de prensa ha sido Joselu, al que se le ha relacionado en las últimas horas con el Real Madrid: "No sería una operación beneficiosa prescindir de él, pero existe una opción por una cláusula en su contrato. No tengo ninguna información. Él está tranquilo".

Respecto al Espanyol que quiere en el futuro, Luis García aseguró que la entidad catalán, en todas sus parcelas, debe "aprender de esta situación y tomar decisiones para salir reforzados". El objetivo, señaló el preparador, es lograr un club "bien organizado, con ganas de salir adelante y luchar por todo". El exfutbolista señaló que, pese al descenso, el Espanyol no puede perder el tiempo fustigándose: "Debemos sentir dolor, rabia e impotencia, pero también ser conscientes de que no hemos hecho las cosas bien. Necesitamos crecer como club y necesitamos de todos, con un proyecto claro. No nos podemos autodestruir".

El responsable del banquillo del Espanyol apuntó que la entidad ya le ha trasladado "la máxima confianza para tirar hacia delante el año que viene". El entrenador seguirá en el banquillo y se centrará, tras el partido de mañana contra el Almería, en la planificación del curso siguiente. Preguntado por las polémicas arbitrales que ha lamentado el equipo en las últimas jornadas, manifestó que el bloque ha vivido "muchas situaciones grises" en las que no ha sido "medido de la misma manera". Concretó que esto se ha producido "especialmente en los últimos dos partidos ]Atlético y Valencia]".

Además, el asturiano agregó que falta "solidaridad entre clubs" y "unión" al lamentar determinados errores arbitrales. "Cuando le pasa a uno siempre hay quejas, cuando le sucede a otro parece que da igual", reflexionó en la rueda de prensa. El técnico definió "acertado" el llamamiento social para ir con camisetas negras al partido para protestar por los últimas polémicas. Respecto a la actitud del Espanyol contra el Almería, Luis García adelantó que el equipo saldrá a ganar: "Vamos a competir, no como quizás otros equipos que no quieren hacerlo. Tenemos que honrar la profesión y la camiseta que llevamos y tengo muchas ganas de ganar otra vez y terminar bien".