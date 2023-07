Luis Suárez: "Si llega una oferta que ni el club ni yo podamos rechazar no puedo decir lo que va a ocurrir"

A sus 25 años Luis Javier Suárez Charris ha desfilado ya por nueve equipos (Leones de su Colombia natal, Granada, Valladolid, Nástic, Zaragoza, Watford, Olympique de Marsella y UD Almería) por lo que tras lograr la permanencia como rojiblanco, la intención del ariete colombiano pasa por echar raíces en el sureste peninsular firmando un contrato hasta junio de 2029 a cambio de 8 millones de euros que la UDA tuvo que desembolsar al conjunto francés.

Pero perteneciendo a un club vendedor eso no garantiza un 100% de estabilidad y hace solo unos días la directiva declinaba una oferta de 15 millones de euros realizada por el City Group con la intención de llevárselo a las filas del Girona. El de Santa Marta dice estar muy a gusto en Almería con la acogida que le brindó su afición, pero es realista al afirmar que si llegase una oferta muy buena tanto para el club como para sus intereses, habría que estudiarla.

¿Busca asentarse en un club tras pasar por tantas entidades?

"Como dijo Mohamed [El Assy], estuvimos hablando que estoy muy a gusto en la ciudad porque es muy acogedora y la afición me ha tratado increíble. Firmo un contrato largo porque quiero estar aquí, aunque esto es fútbol y en cualquier momento puede cambiar drásticamente".

El City Group ya ofreció 15 millones por usted pero el club los rechazó...

"Respecto a la oferta del City Group, mi cabeza quiere estar tranquila, pero si llega una que tanto el club como yo no podamos rechazar, al final somos personas y no puedo decir lo que podría ocurrir".

Arrancó la pretemporada y esta tarde primer amistoso en El Ejido.

"El partido de hoy es importante para ir poniéndonos a punto y preparar lo que ha traído el míster, esperemos hacer un buen partido".

¿Cómo influyó Rubie en su forma de jugar?

"Rubi fue importante para todos al cumplir el objetivo que tenía marcado el club. A nivel personal también estoy contento porque supo llevar diferentes situaciones que se dieron dentro de mi personalidad. No pude marcar muchos goles, pero compensé con asistencias".

Luis Suárez: "Hay diferentes formas de llegar a Primera y a mí me tocó vivir un proceso en diferentes equipos para forjarme en diferentes ciudades como Granada, Valladolid, Tarragona o Zaragoza"

¿Le gustaría seguir teniendo como compañero en la ofensiva a El Bilal Touré?

"Lo de El Bilal es pregunta para los directivos, pero a nivel personal me gustaría que siguiera como compañero mío porque es un jugador importante. Se están haciendo las cosas bien y la muestra es que un compañero tenga ofertas de esa suma de dinero. No sabemos lo que pasará, pero me encantaría que siguiera. Es una temporada importante para seguir creciendo, al mantenernos no está todo hecho".

¿Se comió mucho la cabeza por la expulsión a falta de los dos últimos partidos?

"Lo de San Sebastián fue una situación muy complicada. Se vive peor desde fuera que dentro. Se pasa mal, pero los compañeros lograron el objetivo de lograr la permanencia".

Ha pasado por nueve equipos con apenas 25 años, ¿a qué se debe?

"Hay diferentes formas de llegar a Primera y a mí me tocó vivir un proceso en diferentes equipos para forjarme en diferentes ciudades como Granada, Valladolid, Tarragona o Zaragoza. Ha sido todo un proceso, no es fácil venir de tan lejos y hacer esta carrera".

¿Nota el cariño de la afición rojiiblanca?

"Estoy agradecido por la confianza e ilusión que se me ha transmitido al llegar aquí. No tengo presión, sino beneficio al ver el respaldo de la afición. Como jugador y persona es muy grato tener a la afición respaldándome".