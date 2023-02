MVP para Cézar y Unicaja recupera el sexto puesto

Y la palabra, por fin, se hizo verbo. Se había oído desde varias bocas distintas, que si se jugaba como este equipo sabe, iba a ser muy difícil para cualquier rival poder derrotarlo. No solo no llegó la derrota, sino un triunfo brillante sobre un rival directo por los puestos de playoff por el título de Superliga, que además marchaba por delante, y al que, de modo literal, no se dejó hacer ‘nada’ sobre la pista. Desde el saque se sumaron muchos puntos, bien directos, bien de bloqueo, bien de contraataque en la continuidad de jugada en free o empleando la defensa. Lo más importante, con todo, fueron dos cosas subyacentes: se pudo mantener el ritmo de juego más alto durante todo el partido y se fue feliz jugando.

Estrechamente unidos los datos y las sensaciones, los números acumulados dieron una imagen nítida de lo sucedido sobre la cancha sin necesidad de ver el encuentro. Cualquier persona que interprete y analice la estadística, puede ver sin problema las largas series en el saque de Marco Ferreira. El opuesto portugués, que llegaba al encuentro como el MVP de la jornada anterior, en cada set fue letal desde la línea de fondo. Sacó un total de 24 veces, en las que firmó cinco puntos directos y, sobre todo, los dejó ‘limpios’ al no cometer ni un solo error. El cómputo general de falle en servicio de todo el equipo fue de solo 6 en una suma de 74, o sea, 68 acertados, de los 10 fueron punto directo.

Tres jugadores más se fueron a la decena de servicios, Víctor Rodríguez, Bernard Bakonji y Juanmi González, y la rozaron Jorge Fernández, con 9 saques, y Moisés Cézar, el MVP de esta jornada entre otras cosas por sacar 8 veces con dos puntos directos en su haber, uno para acabar el partido como merecía ser finalizado. Eso sí, en lo que más destacó el brasileño fue en bloqueo, en parte por la presión del servicio de todo el equipo, con hasta 6 puntos. Atacó 5 balones, de los que 4 fueron punto y solo uno pudo ser defendido por Arenal Emevé Lugo para contraatacar. Hablando de puntos de ataque, tan solo le hicieron falta 27 a Unicaja Costa de Almería, dada la aportación impresionante de otras fases.

Y es que la cuenta conduce al partido ‘casi perfecto’ en el que se puede decir que juegas prácticamente solo. Los 75 puntos totales se distribuyeron con más de un set ganado en saque y bloqueo, matemáticamente hablando, con 10 y 19 tantos, respectivamente. Son, por lo tanto 29 puntos que sumar a los 19 errores de lucenses, no demasiados por set, y la cifra se va a 48. De ahí que ‘tan solo’ hicieran falta los 27 restantes hasta 75 desde el ataque. De hecho, el rival hizo más puntos atacando, 30, si bien lo intentó 21 veces más. Unicaja Costa de Almería atacó 62 veces por las 81 de Arenal Emevé Lugo, y recibió tan solo 4 bloqueos. Los gallegos sacaron, eso sí, 21 veces menos y las erró dos veces más.

Se tuvo un buen nivel de recepción y Bernard Bakonji se quitó mucha presión de encima para brillar con una gran distribución del juego, cada vez más ‘fino’ en el contraataque y en los balones a los centrales. La progresión está siendo muy positiva a ojos vista y crece la confianza del equipo en el momento justo, antes de luchar por la duodécima Copa del Rey partiendo desde el ‘furgón de cola’. El gran favorito del cuarto de final es Río Duero Soria, además organizador, con su afición volcada y muy crecido merecidamente por los resultados que está obteniendo, algo que Unicaja Costa de Almería deberá poner en uso a su favor. La máxima ausencia de presión posible y las ganas de reivindicarse.

Eso será el próximo jueves día 23, a partir de las 20.00 horas en Los Pajaritos, pero antes hay que visitar Barcelona para otro duelo directo por el playoff de la Superliga, directísimo por la sexta plaza, ya que los ahorradores y Barça Voleibol están empatados a 27 puntos y pugnan por la sexta plaza, que parece el ‘límite’ al que ambos pueden llegar al final de la fase regular. Los otros dos equipos implicados, Arenal Emevé Lugo y Conectabalear CV Manacor, a dos y cuatro puntos respectivamente, reciben a Valencia y Teruel, duros ambos frente a equipos que pelean por la mejor posición posible detrás de Guaguas, que va a ser primero sí o sí. La Superliga más igualada de los últimos tiempos vende emoción.

Unicaja Costa de Almería se prepara para dos complicadísimos partidos consecutivos y los miles de kilómetros acumulados en muy pocos días. El domingo a las 11.30 horas es el duelo liguero en la cancha de Barça, con vuelta tras la finalización del encuentro para, de seguido, hacer maletas de nuevo y emprender ruta de nuevo por carretera hacia Soria el miércoles. Eso supone que apenas se va a poder entrenar entre ambos partidos, por lo que esta semana que ha arrancado para los ahorradores este martes es la última de carga de trabajo, aunque muy específico y con planificación minuciosa de cara a los dos esfuerzos que se avecinan… o tres, o cuatro, en caso de pase a semis y a la gran final.

Libres domingo y lunes, el martes ha constado de doble sesión con pesas por la mañana y pista por la tarde, descanso el miércoles por la mañana para volver a pista este mismo día en sesión vespertina, con un jueves en el que de nuevo doblar con pesas y pista, y el viernes por la mañana trabajar pista tras vídeo, descanso por la tarde y viaje a la ciudad condal por la noche. El entrenamiento en La Salle Bonanova se efectuará el sábado por la tarde, apenas unas horas antes de la disputa de la jornada décimo novena de la fase regular. Tras la Copa del Rey, los verdes recibirán a Manacor en el último duelo directo, irán, también en domingo, a pista de Guaguas, y cerrarán, con horario unificado, en casa frente Teruel. Dada la dificultad de esos dos rivales, se espera lograr el objetivo antes.