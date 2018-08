Mal comienzo de los celestes

No hay forma de que el CD El Ejido abra un curso con victoria desde que milita en la categoría de bronce. El conjunto almeriense cayó en la jornada inaugural en su viaje al feudo de un Melilla al que ha visitado, con la de ayer, en tres ocasiones, y en todas ellas ha sufrido derrota sin hacer gol alguno. Pero peor que el resultado, que fue de 1-0, fueron las sensaciones que dejó un cuadro celeste sin garra, impreciso y con muchas dudas.

Los almerienses fueron los primeros en acercarse al área rival. Fue en el 2', en un lanzamiento de falta desde el borde del área con el que Tomás probaría suerte, pero no hubo fortuna. Hubo que esperar hasta el 8' para ver como los de casa enseñaban los dientes en ataque. Lo hizo Brian, con un potente disparo que tuvo que repeler con las piernas, por bajo, el cancerbero Aulestia. Tras esa ocasión, los melillenses mostraron cada vez más su control en un partido en el que, incomprensiblemente, el CD El Ejido no solo les estaba dejando llevar la iniciativa, sino que además dejó espacios muy claros a su rival en el centro del campo y no mostró esa garra tan característica del ADN celeste. Pese a ello, aunque no creó prácticamente un peligro inminente en la primera mitad, el cuadro de Alberto González tuvo sus ocasiones. En el 28', Emilio Cubo, tras marcharse en una buena jugada por banda en velocidad, se atrevió con disparo lejano que se marchó fuera. La más clara la tuvieron los foráneos en el 29', en un pase de la muerte de Antonio Pino casi desde la linea de fondo a Sebban, que se resbaló al tratar de rematar cuando casi se cantaba el 0-1.

Los almerienses nunca han sumado puntos ni logrado gol en sus tres visitas a Melilla en 2ª B

Como suele ocurrir en el fútbol, quien perdona acaba por pagarlo, y más aún se le deja pensar mucho al rival, como estaba siendo el caso. En el 31' se adelantaría el Melilla en el tanteador con un gol de disparo fuerte y raso del lateral derecho Pepe, que aprovechó un rechace al borde del área al que llegó con todo. Tras el 1-0 sí comenzó a presionar más el conjunto del Poniente ante un Melilla que trató de pausar más el juego, poner más tranquilidad al verse ya por delante en el marcador.

Los planes salían mejor a los de casa que a los foráneos, pero el tanteador seguía siendo muy justo en una segunda parte en la que ni los cambios dieron otro aire a un CD El Ejido sin ganas. Pese a ello, Molo rozó el empate con un cabezazo que tuvo que mandar a córner Barrio, meta de un Melilla que buscaba rematar la faena a la contra en la recta final. Y casi lo logra. Yacine, que entró por Brian, mandó el balón al palo en el 89'. El triunfo se quedó el casa, los tres puntos fueron al bolsillo del que puso más ganas aunque acabara pidiendo la hora.