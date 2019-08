Malestar del UCAM por el amistoso anulado

Que esta pretemporada del curso 2019-2020 está siendo histórica para la UD Almería es innegable. La llegada de Turki Al-Sheikh ha roto de lleno la relativa tranquilidad que se respiraba este verano en el entorno del conjunto rojiblanco, que tenía todo su preparación planificada para llegar en óptimas condiciones a su arranque liguero, el próximo sábado 17 de agosto en casa ante el Albacete Balompié (19:00).

El jeque aterrizó en Almería el pasado viernes cuando el plantel se encontraba concentrado en Marbella, a pocas horas de disputar un duelo amistoso ante Las Palmas, el mismo que quedó en un segundo plano al confirmarse ese mismo día que la UDA tenía un nuevo propietario. El saudí hizo regresar a toda la expedición rojiblanca para una reunión en Almerimar el sábado, sacrificando el amistoso que tenían que disputar ante el Marbella ese domingo.

No tardó el club malagueño en hacer público su descontento, alegando que la UDA no les había comunicado su decisión de anular la cita veraniega, por lo que, apoyándose en el contrato firmado entre ambas partes, esperan recibir la indemnización de 3.000 euros más IVA por la incomparecencia de los rojiblancos, si bien ya han anunciado que no van a estudiar nunguna acción legal más contra el Almería.

Pero no solamente los costasoleños han mostrado su malestar públicamente con la UDA, este miércoles también lo hacía en sus redes sociales el UCAM Murcia, con el que los almerienses iban a jugar este próximo sábado a las 19:30 en La Condomina. Según argumenta el club murciano “la UD Almería ha cancelado de forma unilateral y sin explicación alguna el partido”, por lo que la entidad de la Universidad Católica de Murcia “muestra su disconformidad por esta decisión, que considera totalmente inadecuada dado el compromiso adquirido por escrito entre ambas partes”.