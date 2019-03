Manolo Ruiz acaba con las excusas en el CD El Ejido

Talavera de la Reina será el escenario en el que el CD El Ejido de el pistoletazo de salida este domingo, a partir de las 17:00 horas, a la primera de las nueve finales que le quedan de aquí a final de campaña para tratar de salir de los puestos de descenso. Manolo Ruiz analizaba esta visita como “un viaje pesado, largo, pero nos da igual. Las excusas ya se han acabado, no tenemos tiempo para eso. Tenemos que estar centrados en lo que es fundamental, que es sumar de tres en tres y con esa intención vamos”. Lo tiene muy claro un técnico celeste que valoraba esta última semana diciendo que “los chicos han entrenado bien, con intensidad, adaptándose a los conceptos que cada partido requiere. Evidentemente no ha sido todo lo buena que hubiésemos querido, por el tema de recuperar gente que estaba con problemas físicos. Teníamos la esperanza de recuperar a alguno y no ha podido ser. Velasco, Alfonso y Javilillo no están disponibles y son gente importante para el equipo. Emilio Cubo no está al cien por cien pero está dispuesto a salir”.

El jerezano considera que “esta clase de partido se gana también con el corazón, además de con la cabeza. Hay que apartar las cosas negativas que han pasado durante la temporada y centrarnos en el objetivo, en el día a día, en este partido fundamental para nosotros, donde queremos iniciar una serie de victorias que nos saquen de esos puestos de descenso. Aunque sabemos que no va a ser fácil, la gente está muy comprometida”. Sobre su rival, espera “un Talavera muy metido en el partido, muy intenso. Ellos nombran este partido ante su afición como una final y tienen 37 puntos. Para nosotros sería una Copa del Mundo entonces. No me espero un partido relajado, será muy disputado. Nosotros estaremos a la altura de esa intensidad pero tenemos que ser más certeros arriba”.

"El viaje es largo, pesado y hay bajas, pero ya no hay tiempo para para preocuparse por estas cosas, nos centramos en ganar”

Consciente de que la falta de acierto está siendo un lastre para el conjunto del Poniente almeriense, Ruiz comenta que “el equipo será más agresivo, tener más ambición en ataque, pero tenemos que ser equilibrados, ya que de nada sirve ser muy ofensivo si el contrario a la contra te puede hacer mucho daño. Tenemos que ser un equipo compacto y ordenado en defensa, pero a la vez ambicioso y agresivo en el aspecto ofensivo”. El mister celeste recuerda que “empezamos ganando dos de los tres últimos partidos fuera de casa, pero eso no se puede dar por bueno porque no ganamos”. Así, hace hincapié en que su equipo tratará de volver a la senda de la victoria en un campo en el que “tendremos que adaptarnos a sus dimensiones, pero está totalmente preparado para que se pueda jugar, no hay que tenerlo como excusa”.