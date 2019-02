Manolo Ruiz pide más intensidad

Manolo Ruiz encara su primera jornada como técnico del CD El Ejido y analizaba el duelo de este domingo frente al Real Murcia en la Nueva Condomina diciendo que “encaramos el partido con la ilusión de querer revertir la situación. Sabemos que el oponente tiene un gran potencial, aunque se le ha ido algún jugador, pero será un partido muy igualado y competido”. Sobre su llegada al banquillo celeste, confesaba que se encontró con “un vestuario bajo de ánimos al principio, pero hemos hablado estos días y los chicos están concienciados de la situación y todo pasa por trabajar juntos, aumentar ese nivel de intensidad que hasta ahora se estaba dando y, está claro que tenemos algunas carencias, pero con la ilusión, el trabajo y la solidaridad de todos yo creo mejorará la situación. He visto un grupo predispuesto y eso es lo importante, te da más confianza. Estoy contento con la implicación”.

"Ya no valen las excusas, ahora hay que arrimar el hombro, se puede y se va a revertir la situación”

“Quiero que juguemos más juntos y que aumente la intensidad, adelantar esa línea de presión y no esperar tanto al rival. Imponer un ritmo alto de juego. Debutamos con un rival importante, de los que tienen más calidad del grupo”, comentaba Ruiz, que afortunadamente tendrá a casi todos los efectivos disponibles, a excepción de Alfonso y Álex Sánchez, pero informaba que varios futbolistas llegan con “algunas molestias, algunas cargas... Pero no es momento de buscar excusas, ya no quedan. Hay que arrimar el hombro y encarar el partido sin ningún dramatismo, quedan catorce partidos”.

Sobre el Real Murcia comentaba que “tiene plantilla, entidad, estadio y afición para estar en categoría superior. Es un rival muy complicado, no podemos dejarles que hagan el fútbol combinativo que hacen”. Por último, en relación a si el CD El Ejido llega capacitado a la cita, recordaba que “tres entrenamientos son muy pocos. Se ha hecho un trabajo táctico y psicológico para verse algo y poder cambiar la dinámica, pero esto no es tan inmediato, pero no hay que buscar excusas”.