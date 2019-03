Manolo Ruiz no pierde la fe en el CD El Ejido.

Manolo Ruiz, técnico del CD El Ejido analizaba la derrota en Talavera de la Reina (2-0) diciendo que "estamos en una situación en la que todo te viene en contra. Trabajamos bien el partido en todos los aspectos, pero por detalles no nos vienen bien y te condiciona a nivel anímico, la actitud y el rendimiento de los futbolistas. El gol, que pudo ser una falta al portero, nos penalizó mucho. Cuatro tarjetas al descanso cuando no habíamos dado una patada. No quiero decir que hayamos perdido por eso, pero son cosas que suman en contra y esafortaleza que teníamos nos afecta demasiado. Tenemos que ser fuertes anímicamente. Quedan muchos partidos todavía, pero es verdad que nos hace daño cualquier circunstancia adversa".

"Sigo creyendo en este equipo, no queda otra que levantarte y pensar en el próximo partido"

Sobre el rival, aseguraba que "ya sabíamos lo que nos esperaba, sabíamos que ellos venían diciendo que se jugaban la permanencia, con 37 puntos. En casa son un equipo muy intenso, que domina muy bien la segunda jugada . Lo tienen muy mecanizado, pero nos ha faltado un poco de más confianza y determinación, concretar algunas acciones. El gol nos ha afectad demasiado, porque consideramos que era injusto, pensábamos que era falta, el jugador hace unaplancha, pone la pierna a una altura que contactaba con nuestro portero. Era una fa"ta evidente y ahí dejamos de creer, no conseguimos estar a la altura de lo que era una final para nosotros”

Ruiz reconocía que "el segundo gol ha sido demasiado. Tuvimos ocasión de marcar, pero lo lo hicimos. Nos faltó presencia en el área, terminar de hacer gol. Es lo que le falta a este equipo y por eso la situación en la que nos encontramos" y afirmaba que "esperamos que esos detalles que tienes en contra en otros partidos te vengan de cara. Yo sigo creyendo en este equipo. No queda otra que levantarte".