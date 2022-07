Manolo Berenguel renueva como técnico del Unicaja

El Club Voleibol Unicaja Costa de Almería oficializa y que se intuía de manera oficiosa: Manolo Berenguel renueva como entrenador del primer equipo. El preparador almeriense fue protagonista en la consecución de la Superliga, extraordinario logro conseguido hace algo más de dos meses, el título nacional número 30 en las vitrinas verdes. La apuesta por él gira en torno al excelente nivel de voleibol que sus sucesivos proyectos han alcanzado, con o sin campeonatos conquistados, sustentado en un sistema propio de trabajo que supone todo un sello de identidad.

"Las sensaciones sas mismas que la primera vez [curso 18-19], con las mismas ganas, la misma ilusión y el mismo respeto que se merece este club para estar al frente de su parcela técnica", apunta Berenguel. Si bien ganar o no títulos no es el factor determinante de su continuidad, los resultados deportivos cumplen las expectativas que la entidad tiene fijadas desde hace décadas, Berenguel siempre ha llegado a la final de Superliga, recordando que el coronavirus impidió el playoff de su segundo año, ganando una, ha metido al equipo en tres de cuatro de la Copa del Rey, ganando igualmente una, y en otras tres de la Supercopa, trofeo que aun se le resiste como técnico. "Este es el más inmediato, y por eso es el primer objetivo claro; no obstante, es la primera toma de contacto seria para medir y saber dónde podemos estar y qué hay que mejorar en esta temporada", destaca.

Puro carácter, su autenticidad como persona inevitablemente la traslada a su papel como entrenador: "No tengo ninguna presión, pero sí mucha motivación. Me sigo sintiendo como un niño con zapatos nuevos cada vez que comenzamos una pretemporada. Quiero hacer un equipo lo más unido, competitivo, luchador que se pueda, que no dé su brazo a torcer en las adversidades y en los momentos de presión", asegura el técnico de Unicaja Costa de Almería.

Para la nueva temporada espera que continúe la evolución positiva de la competición, de alto nivel el curso pasado, con dos referentes claros, de entrada, para la zona alta de la tabla. "Los rivales más fuertes creo que serán los dos de esta Superliga anterior, Guaguas apostando fuerte, como lo lleva haciendo dos años, y Melilla, al que le ha sentado muy bien haber ganado la Copa del Rey", finaliza.