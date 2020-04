Maras: "Creo que la Liga va a volver pronto"

¿Cómo vive estos días alejado de la familia?

No tengo familia aquí, pero vino un amigo, no se pudo ir y ahora estamos juntos. Es un amigo de toda la vida, vino en noviembre a verme y también a principio de marzo para ver los partidos. Ya se ha quedado aquí.

¿Meditó la posibilidad de regresar a Serbia?

Queríamos volver a nuestro país, pero estaban las carreteras cerradas y no teníamos otra opción. De todas formas, hubiese hecho lo mismo en Serbia que aquí.

¿Es cierto que fue recogepelotas de niño en partidos de Petrovic?

Eso es mentira, Petrovic habla de muchas cosas mías, pero no son ciertas [risas]. Parece serio, da la sensación de que estamos peleados, pero nunca, nunca. Petro es mi mejor amigo aquí y siempre estamos juntos.

¿En qué modo cree que les puede afectar este brusco parón?

El nivel de fútbol aquí en España es muy bueno, ya se luche por la permanencia, play-off o por el título. Esta pausa viene en mal momento para nosotros porque empezamos a jugar bien. Pero ahora no podemos hacer nada, sólo mirar para adelante y ser realistas.

En los partidos se le ve alma de capitán y eso le gusta a la afición...

En antiguos equipos hice de capitán, pero era joven. Ahora tengo más experiencia para hablar con mis compañeros, ver qué sienten los jugadores, en qué podemos confiar. No me gusta hablar sobre eso porque es raro hablar sobre mí, pero tenía experiencia como capitán y no es algo extraño para mí.

¿Qué es lo que más anhela?

Tenemos ganas de entrar en el campo y volver a jugar. Es lo que más echamos de menos los futbolistas. Yo creo que va a volver la liga pronto. Cada día sólo pienso en volver a jugar.

¿Cómo lleva la preparación física?

Hago todo lo que nos dicen los entrenadores, realizando los ejercicios que tenemos. Tengo buen espacio en mi casa y no tengo problemas. Pero esto empieza a ser monótono. Si se prolonga más... Esperemos que la situación mejore y vaya todo bien.

¿Molesta mucho a los vecinos al entrenar?

Aquí en España la gente es muy empática y sabe que tenemos que trabajar así, no he tenido ningún problema con ellos. Quiero mandar un abrazo y mucho ánimo y fuerza para todos los almerienses