Maras: "Ni somos más malos que antes ni tampoco mucho mejores"

Nikola Maras se desenvuelve con el español con una soltura que ya quisieran para ellos otros compañeros que también llegaron el pasado verano, en lo que le ha ayudado su etapa previa en el fútbol portugués. Con el gen competitivo de los balcánicos impreso en su ADN, tiene claro que en Cádiz se dirimirá un partido de altos vuelos: "Es un partido muy importante, un derbi porque jugamos primero contra tercero y para nosotros viene en buen momento para romper la mala racha. Si sacamos un buen resultado podemos hacer que se olvide lo del último mes. Yo creo en mi equipo. Contra ellos aquí fue un partido de pelea y carácter. Este será exactamente así. El que salga con más ganas, ganará. Mi equipo tiene calidad y si damos el 100% todos, creo en la victoria"

El central serbio es el segundo jugador más empleado del plantel rojiblanco, solo con menos minutos que su compañero en la zaga Iván Martos. Con Pedro Emanuel fue uno de los fijos en la alineación y con Guti, aunque el madrileño tuvo dudas, ha terminado también siendo pieza clave, sobre todo tras la lesión de Lucien Owona y al no haberse recuperado aún Juan Ibiza, ya que Ozornwafor apenas cuenta: "Siempre estoy listo para jugar. Han acontecido cosas en mi posición como lesiones de compañeros, pero siempre hay competencia. Con nuestro entrenador especialmente cualquier jugador puede jugar en cualquier posición y hay que darlo todo en cada partido, luchando".

A sus 24 años, el de Belgrado se expresa como todo un veterano y recuerda que ahora no son mucho peores de cuando lo ganaban todo y los resultados les sonreían: "En fútbol todo muda muy rápido. Ni somos más malos que antes ni tampoco mucho mejores. Es otro momento difícil y no es la primera vez en la temporada. Ya tuvimos una mala racha y luego ganamos varios partidos consecutivos. No estamos muertos, sino muy vivos. Si cogemos otra racha buena como la de antes creo que podríamos subir por la vía directa".

Maras: "No estamos muertos, sino muy vivos"

Lo que sí tiene muy claro Maras es que la vía más rápida para retomar la senda de las victorias es que la retaguardia vuelva a ser un cerrojo impenetrable: "La solidez defensiva es lo más importante. Si dejas la portería a cero tienes un punto o los tres. Si recuperamos eso sería muy bueno para ganar confianza y solidez".

Con trece finales por delante tiene también muy claro que no es momento para añadirle más presión al vestuario, sino de ir partido a partido para cumplir el objetivo del ascenso a Primera: "No necesitamos meterle presión a los jugadores porque hay muchos jóvenes, hay que jugar cada partido para ganar y con ese compromiso pueden conseguirse buenas cosas. En el tramo final hay partidos decisivos y es más difícil ganar, aunque tenemos calidad y creceremos".

En el Ramón de Carranza habrá alrededor de 400 seguidores indálicos, entre los 340 que viajarán con las entradas facilitadas por el Cádiz y quienes tienen previsto hacerlo de forma particular comprando allí las localidades. Maras quiso lanzarle un mensaje de agradecimiento a todos por el esfuerzo pese al mal momento del equipo: "Quiero agradecerle a la afición que nos de su apoyo, los necesitamos. Van a estar con nosotros e iremos juntos a hacer un buen resultado".