Mariño: "¿Competencia con Fernando? Vamos a defender el mismo escudo"

El Almería ha oficializado este jueves la incorporación de Diego Mariño. El vigués aterriza en el Mediterráneo para suplir a Fernando Pacheco, quien debe tomar la rampa de salida en los próximos días. De momento el nuevo fichaje del Almería presenta un mensaje inmaculado, de esos que calan en un entrenador.

- ¿Cómo se encuentra?

Ha sido todo muy rápido. De un momento a otro me llamaron para decirme que en cuatro horas tenía que coger el avión. Es verdad que llevábamos unos días hablando, pero venir aquí fue repentino. Estos dos primeros días han sido bastantes caóticos, de conocer mucha gente nueva y obtener mucha información. Vengo con una mochila llena de ilusión y ganas. Quiero estar en la dinámica de grupo y poder ayudar al Almería.

- Se marcha tras una larga trayectoria en el Sporting.

Puedo decir casi que es el equipo de mi vida. He disfrutado mucho y me ha aportado mucho. Ha sido un momento difícil poner punto y final en el Sporting, donde he sido tremendamente feliz y donde me han tratado como nunca hubiese imaginado. Me han dado un cariño espectacular, pero la carrera del futbolista es así y se presentan nuevos retos y oportunidades. Era un tren que no podía dejar escapar, volviendo a poder jugar en Primera División en un equipo que está haciendo las cosas muy bien y creciendo a pasos agigantados. Tenía que cogerlo. Era un buen momento para el cambio tras tanto tiempo. El club me ha transmitido mucha confianza. Es una grandísima oportunidad.

- ¿Con 32 esperaba que podía regresar el tren de Primera División?

Lo veía difícil, pero sabía que estaba ahí y que la oportunidad podía surgir. He trabajado para ello, vengo haciendo muy buenas temporadas. A pesar de los años, me encuentro en uno de los mejores momentos de mi carrera, tanto física como mentalmente. Comprendo todo también el juego mejor, pudiendo ayudar en el vestuario con mi experiencia. Este nuevo reto me ha hecho renovar las energías. El hambre nunca lo he perdido.

- ¿Qué le parece el Almería de Rubi?

Veo que es un equipo que tiene las cosas muy claras, que sabe a lo que juega y con gente muy comprometida. Ha competido a todos los rivales. Hace un gran fútbol y arriba tiene gente muy determinante y desequilibrante. Todos creen en la idea y en el camino porque es la sensación que me ha dado al ver los partidos. Todo el mundo ataca, defiende y ayuda al compañero. Eso es primordial y el espíritu que tiene que tener un equipo, lo que más valoro.

- Llega para hacerle la competencia a Fernando.

Vamos a defender el mismo escudo y luchar por los mismos intereses. Nuestro objetivo es que el Almería se salve. Competencia ninguna. Todos los porteros que hay vamos a trabajar y el entrenador decide. Yo no lo llamaría competencia, vengo a ayudar y trabajar. Si me toca estar fuera, animaré y apoyaré a los compañeros; y si en algún momento me toca jugar, lo mismo. No es una lucha ni competencia, sino trabajar por y para el Almería.