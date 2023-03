Mariño: "Toca darle una vuelta de tuerca para ganar fuera"

Diego Mariño, que en mayo cumplirá 33 primaveras, regresa el domingo a la ciudad que lo vio nacer y en cuyo equipo curiosamente nunca ha jugado salvo una fugaz experiencia en el torneo de Brunete. El arquero gallego, doble campeón de Europa sub-21 en 2011 y 2013, concedía este lunes una entrevista a UDA Radio en la que analiza el duelo ante el Celta en Balaídos y habla de su trayectoria deportiva, la tranquilidad necesaria para abrochar la permanencia o el nuevo periplo de la selección con De la Fuente al mando.

¿Qué se siente al volver a casa con el equipo rival?, ¿le han pedido muchas entradas?

Tengo unos cuantos compromisos ya. Siempre es un partido más especial que el resto. Era más diferente las primeras veces que volvías a casa, medirte al equipo de tu ciudad en el estadio en el que empezaste a ver fútbol. Ya estás acostumbrado.

¿Siendo vigués nunca llegó a jugar en el Celta?

Algún torneo de pequeño sí que jugué, pero de fútbol base. En el Celta nunca llegué a jugar. El torneo de Brunete del Canal Plus y poco más. Cuando era pequeño habían deshecho las inferiores, empezaba en infantiles y me fui muy joven para Villarreal, por lo que nunca se dio la posibilidad. Es raro ahora, pero cuando empezaba de chaval no tanto porque el Celta no le daba valor al fútbol base, le daba un poco igual la gente de allí. Muchos de mi edad acabaron yéndose a otros equipos. La cantera no era tan importante, no se invertía ni se subía gente. Ahora es muy raro que un chaval de edad temprana no lo capte rápido el Celta porque se invierte más en la base.

¿La familia y los amigos son celtistas?

Les he dicho que se olviden, llevan una buena racha de puntos y debe haber un paréntesis.

La semana pasada, pese al parón, Rubi acabó contento con el trabajo.

No estamos en una situación como para regalar nada y no lo hacemos en ningún entrenamiento. El míster dijo que se entrenó con intensidad y trabajamos muchas cosas de cara a lo que queremos hacer. Tenemos que darle continuidad esta que hay competición.

¿Con la llegada de la primavera y el cambio horario llegará también el primer triunfo a domicilio?

Hay que cambiar el chip, la mentalidad no es mala porque no hemos estado lejos de conseguir victorias, exceptuando Girona. Siempre hemos tenido opciones, pero no se ha dado y toca darle una vuelta de tuerca para ganar fuera porque en casa estamos fuertes y fuera te da un empujón importante. Cada vez queda menos.

¿Por estilo de juego viene mejor medirse a un Celta que a un Cádiz?

Hay que adaptarse a todo tipo de estilos, pero partidos más abiertos pueden venirnos mejor. Ellos vienen en buena dinámica y hay que estar muy serios y concentrados para romper esta racha.

Diego Mariño, portero de la UDA "El Celta base y calidad tenía, era raro verlo ahí y el entrenador nuevo consiguió dar con la tecla"

Desde la llegada de Carlos Carvalhal al banquillo el Celta vuela...

Se han distanciado de los puestos de abajo y no van a tener problemas para salvarse. Apuran sus opciones de engancharse a Europa, visto que este año la puntuación está más baja y pueden alcanzarlo. La base y calidad la tenían, era raro verlos ahí y el entrenador nuevo consiguió dar con la tecla. Al equipo le ha venido de perlas y los jugadores importantes dieron un paso al frente. No es fruto de la casualidad.

¿Cree que los futbolistas veteranos pueden aportar ahora el equilibrio necesario?

Los extremos no son buenos, ni la sobretensión ni la carencia de ella. Hay nervios, pero el equipo que consiga darle normalidad a esta situación y afronte los partidos sin demasiada tensión conseguirá el objetivo. Intentamos jugar tranquilos, pero con responsabilidad y máxima alegría, manteniendo la calma. Hay que llevar nuestro plan al campo, habrá momentos buenos para aprovecharlos y otros no tanto para replegarnos sin volvernos locos. El que más controle los nervios y tenga la cabeza fría lo conseguirá. Eso intentamos transmitir a la gente quienes somos más veteranos.

¿Cómo se vio en su debut ante el Villarreal?

Trabajamos para estar preparados cuando llegue la oportunidad. Llegó por lesión del compañero y creo que lo hice bien. Le pude dar confianza al equipo demostrando que estoy para ayudar y sigo trabajando para cuando llegue otra repetir lo del día del Villarreal.

Estuvo en las Olimpiadas de Londres 2012, ¿qué tal la experiencia?

En fútbol tienes que tener un poco de suerte porque es cada 4 años y tienes que entrar en la edad sub-23. Tiene que cuadrarte, pude ir y es algo increíble que no olvidaré en la vida. No nos fue nada bien porque llevábamos expectativas muy altas y no pasamos ni de grupo. Pero el recuerdo de unas Olimpiadas es algo único e inolvidable, una pasada.

¿Qué le pareció el debut de De la Fuente al frente de la absoluta?

Siempre que hay cambio de seleccionador hay un cambio de ideas y estilo. A mí me gustó la convocatoria y la imagen del equipo aunque todavía es muy pronto. En las inferiores lo hizo muy bien y seguirá haciendo lo mismo. España tiene jugadores de mucho nivel y confío y deseo que les vaya bien como español y amante del fútbol.