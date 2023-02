Marta Cano se anota en Banyoles su primera UCI Junior Series

Inmaculado inicio de campaña para la catalana Marta Cano. La biker catalana sólo conoce la victoria desde que consiguió el título de campeona de España de ciclocross, encadenando desde entonces cuatro primeros puestos en otras tantas carreras de XCO: Ibi, La Nucia, Chelva y este pasado sábado Banyoles.

Cuatro triunfos de valor pero especialmente el último, por la categoría del escenario y por la entidad de sus rivales. Marta superó en la catedral gerundense a una destacada nómina de bikers internacionales, dominando la carrera desde la primera vuelta y obteniendo en meta una ventaja superior al minuto y medio sobre la segunda clasificada. Una manera contundente de obtener su primer éxito en el circuito UCI Junior Series.

En el resto de carreras disputadas en Banyoles a lo largo del fin de semana, Francesc Barber firmó un buen séptimo puesto en la carrera sub 23 masculina, a pesar de un pequeño problema mecánico y de una caída en la última vuelta. Por su parte, Ondrej Cink no encontró el golpe de pedal el domingo después de varias semanas a alto nivel en esta primera parte de temporada.

Ondrej Cink: "No tuve una buena salida y en la primera vuelta me encontré muy atrás. Es un circuito bonito pero lo cierto es que no es el que mejor se me adapta. A pesar de no encontrar las mejores sensaciones era importante completar la carrera para seguir sufriendo, dar lo mejor y seguir mejorando en esta parte inicial de temporada. Durante la carrera la rodilla estaba bien pero al acabar he sentido un poco de dolor por la caída de la semana pasada en Chelva. A pesar del resultado me quedo satisfecho por mi rendimiento, espero que la rodilla no vaya a más y seguir cogiendo ritmo la próxima semana en otra nueva carrera".

Por otra parte, Bec Henderson tomó parte en Ottway Odyssey, el maratón de bicicleta de montaña más importante de Australia, consiguiendo un segundo puesto en una especialidad ajena a la suya y sumando valiosos kilómetros de entrenamiento en competición antes de afrontar la carrera UCI de Gold Coast de la próxima semana.