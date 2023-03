Marta Cano se reencuentra con la victoria en la prestigiosa HC de Marsella

Sobresaliente fin de semana para los jóvenes de Primaflor-Mondraker-Genuins en la competitiva Copa de Francia, que este sábado y domingo viajaba a Marsella para una de sus mangas más reconocidas a nivel internacional. El sub 23 Francesc Barber y la campeona de España júnior Marta Cano cumplieron con sus objetivos en el circuito de Luminy.

Barber concluía tercero en la tarde del sábado, muy cerca del segundo Lucas Grieco tras remontada final, y Marta conquistaba en la mañana del domingo su primera victoria fuera de España esta temporada después de un séptimo lugar en Gränichen en la UCI Junior Series que no le dejó buen sabor de boca.

Marta Cano: "Fue una muy buena carrera, en la que me encontré bien desde el principio. Realicé una salida sin percances y aguanté el ritmo de forma constante durante las tres vueltas. Tuve una caída hace unos días y tenia dudas sobre cómo me encontraría. Sin embargo, me he sentido perfecto, así que satisfecha tanto por el resultado como por la forma en que lo he conseguido".

Francesc Barber: "Tuve una buena salida, me situé segundo en un grupo de unos 5-6 pero tuve un fallo en la subida y me quedé cortado. Tuve que remar mucho para enganchar, incluso pasé un momento malo a mitad de carrera, pero conseguí recuperar y acabé con fuerzas finalizando tercero a rueda del segundo. Muy contento, porque tuve muy buenas sensaciones, mejores que en las últimas carreras previas al descanso".

Podio de Cink en Austria

También regresaba a las carreras UCI superadas sus molestias en la rodilla Ondrej Cink. El checo tomó parte en la carrera de Langenlois valedera para el Kamptal Trophy austriaco. Su rendimiento demostró que se encuentra recuperado de esos problemas, ya que sólo el belga Schuermans pudo superarle encabezando un podio que completó el polaco Wawak.