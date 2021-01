Mascarillas de tela, ¿sirven?

Alemania ha prohibido el uso de mascarillas de tela, las fabricadas en casa o las que hacen juego con la ropa o los zapatos. Es obligatorio el uso de mascarillas profesionales, ya sean las quirúrgicas o las FFP2 en el transporte público, espacios cerrados o centro administrativos. Francia también está por la labor de prohibir las mascarillas caseras. Por el contrario, las mascarillas de tela siguen siendo tan efectivas como siempre. También frente a las nuevas variantes del coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque el virus mute, el modo de transmisión es el mismo, por lo que el organismo no planea cambiar sus recomendaciones.

«Las mascarillas de tela, no quirúrgicas, pueden ser utilizadas por todas las personas menores de 60 años que no tengan problemas de salud», explicó la responsable de la gestión de la pandemia en la OMS, Maria Van Kerkhove. Evitan la filtración de partículas y crean un efecto disuasorio para que evitemos tocarnos la nariz o la boca. Por lo que respecta a nuestro país, Fernando Simón rechaza prohibir el uso de las mascarillas de tela. Según él, si hay dos personas con mascarilla en un espacio cerrado, se multiplica la efectividad de ambas. Si el uso de mascarillas es masivo, no hace falta que todo el mundo lleve la FFP2 que además son menos sostenibles al no poder reutilizarse tanto como las de tela.

Como lleva pasando durante el año que llevamos conviviendo con el virus, nadie se pone de acuerdo. Lo que tenemos claro es que las mascarillas protegen, y su uso debe ser el correcto. Es muy habitual ver personas con la nariz asomando por encima de la mascarilla porque no le ajusta bien, o continuamente colocándose la mascarilla hacia arriba porque el elástico está dado de sí, más de la cuenta debido al uso o los lavados.

Mascarillas más usadas

-Mascarillas quirúrgicas: son las que tienen una triple capa, las de dentro y fuera son de poliéster y la capa central es de polipropileno. La parte que mira hacia el exterior es la de color azul o verde, y la capa de color blanco es la que debe estar en contacto con la cara. Esta mascarilla evita la propagación del virus si lo tenemos. En cambio, no protege de forma eficaz si alguien con coronavirus tose o estornuda cerca. Es la que se debe llevar cada vez que salimos a la calle. En la fase en la que estamos, evitar la propagación es crucial. Si voy al supermercado hay que llevarla, si voy al estanco, la llevo. Siempre. Si hay que toser o estornudar, se hace con la mascarilla puesta, es una obviedad, pero no todo el mundo lo hace.

-Mascarillas FFP2: las siglas FFP corresponden al inglés Filtering Face Pieces o lo que traducido significa piezas para el filtrado de la cara. Están hechas de un material denso que impide tanto la propagación del virus, como las anteriores, y también que nos contagiemos si alguien infectado nos tose o estornuda cerca. Su efectividad es del 92%. Estas mascarillas son especialmente recomendables en espacios pequeños poco ventilados y con una elevada carga viral. El personal sanitario expuesto a estas condiciones extremas es el perfil de usuario idóneo para estas mascarillas. Aunque hoy día se recomiendan para cualquier persona que se encuentre en un espacio cerrado y pequeño.

-Mascarillas FFP3: son muy similares a las anteriores pero la efectividad es superior, llegando al 98% de protección aunque su durabilidad es similar a las FFP2. Su nivel de producción es a menor escala que las anteriores por lo que su uso extendido será más complicado.

-Mascarillas de tela: según el fabricante, deben ser de triple capa y con el tejido apropiado según marcan las directrices europeas en materia de calidad. También debemos tener meridianamente claro su nivel de protección. Puede ser equiparable a una mascarilla quirúrgica y por tanto, puede ser usada en espacios abiertos, junto a la distancia de seguridad adecuada. En ningún caso yo la usaría para habitaciones pequeñas o mal ventiladas porque su nivel de protección y filtración es inferior a las FFP2. Muchas personas lo que hacen es usar dos mascarillas a la vez, una que protege algo más como la quirúrgica o FFP2 y en el exterior, la de tela.

¿Cuánto duran?

Eso lo determina cada fabricante en su envase. Pero todos sabemos que, debido a la escasez, reutilizaremos mucho las que tenemos. En teoría, dependiendo del número de horas de uso, tendrán una mayor o menor durabilidad. Las quirúrgicas deben valer para un día, en condiciones normales. Las FFP2 pueden llegar hasta 5 días pero depende de las horas de uso. Es importante ver al final de cada día, que la mascarilla esté limpia, no se haya sufrido ningún deterioro, y que las gomas de sujeción estén bien sujetas. Para poder usar varios días la misma mascarilla de tela, se pueden usar diferentes técnicas para desinfectarla.

¿Cómo me la quito?

Nunca debemos quitar la mascarilla tirando de la zona delantera, de la trompa como yo digo. Todo lo que se ha quedado atrapado en esa capa, pasa a nuestras manos. Hay que retirarla de las gomas y nunca tocar la parte delantera ni la trasera que está en contacto con la boca y la nariz. Si lo hacemos, hay que usar gel hidroalcohólico o nos lavamos las manos con jabón.

Mascarilla para no contagiar a los demás, guantes, distancia social, lavado de manos frecuente, no tocarnos los ojos, la nariz o la boca y quedarnos en casa. Todo ello junto es lo que hará posible que los contagios bajen, mueran menos personas y retomemos poco a poco la normalidad.