Medio siglo del nacimiento de la AD Almería

Las cosas que han pasado en el fútbol de Almería no tienen parangón con ningúna otra ciudad. Un equipo que se fundó en junio de 1971 y en sólo ocho años subió de Regional a Primera no es algo que le haya pasado a ningún equipo del mundo. Y, rizando el rizo, un jugador emblemático, Juan Rojas, jugó con el mismo equipo en las cinco categorías del fútbol nacional. Pero era un gigante con pies de barro y dos años después desapareció. Si no, este 2021 habría cumplido 50 años la ¡A. D. Almería!

Tras dos temporadas sin un equipo que llevase el nombre de la ciudad, en 1971 el empresario Ángel Martínez logró fusionar los tres equipo locales de Regional, Plus Ultra, Pavía y Arenas, y fundar la A.D. Almería que empezó su andadura en Regional. Los ascensos fueron meteóricos:al año siguiente subió a 3ª; en 1973 estuvo en 2ª... ¡9 minutos! pero aún se habla si el portero se vendió o fue el central. El equipo que aquella tarde se enfrentó al Córdoba: Murcia, López, Belmonte, Rojas, Cayuela, Gil; Zapata, Aramayo, Unamuno, Artero y Zayas.

En 1976 se tenía pie y medio en 2ª cuando sucedió el célebre ‘caso Tarrasa’ y la AD. fue descalificada por alineación indebida del portero Hierro, que había sido titular todos los partidos de Liga sin problemas. Aquello fue una conmoción en la ciudad con una gran manifestación popular en contra de la cacicada cuando las manifesaciones aún estaban prohibidas. Pancartas como la de ‘Porta a la horca’ ocuparon páginas de periódicos e informativos nacionales.

Pero el sprint vino con la llegada al banquillo de Enrique Alés quien por fin logró el ascenso a 2ª en 1978. Trajo nuevos jugadores que se acoplaron perfectamente: Espejo, Marco, Paniagua, Jeromo, Mendoza o Rocamora. Una de sus alineaciones: Garrido, Mendoza, Espejo, E. Alés Pino, Rocamora, Mantecón; Polo, Jeromo, Martínez, Gregorio y Rojas. El Almería fue el primer campeón de la historia de 2ªB.

Se reforzó ligeramente al equipo para mantener la categoría que se perdió hacía 20 años y llegó al banquillo el entrenador-milagro: José Mª Maguregui. Con su famoso ‘autobús’ logró que el Franco Navarro fuese un baluarte y encerrar al equipo fuera, de manera que costaba Dios y ayuda hacerle un gol. Resultado: campeón de 2ª la inolvidable tarde del 10 de junio 1979, ocho años después del nacimiento del club. Quienes vivimos aquel Almería 3 Castellón 0 recordamos de carrerilla la alineación: César; Paniagua, Piñero, Óscar López, Maxi; Garay, Jeromo, Martínez; Rojas, Rolón y Rozas (Abarca). Maguregui fue paseado a hombros por el campo cual torero triunfador.

Dos temporadas estuvo el equipo en 1ª, la primera de las cuales nadie ganó en aquí. El R. Madrid sólo empató. Este fue el once: César; Paniagua, Garay, Óscar López, Arias, Piñero; Rojas, Rolón, P. Conteras, Vilá y Corral. Pero el segundo año ya estaba herido de muerte con deudas inabarcables. Descenso a 2ª en 1981 y desaparición la temporada siguiente en la célebre ‘asamblea de La Salle’ del 31 de agosto de 1982. Pero fue bonito mientras duró.