Melendo, Viana y Blanco: frío, frío para el Almería en el mercado invernal

Ya lo dijo Rubi en su comparecencia previa al último partido de 2022, ese desplazamiento a Lugo que finalmente no tuvo lugar por el brote de coronavirus en el cuadro gallego: confiaba plenamente en el grupo que se ha formado y pedía de alguna forma al club que fuera sensible a ese buen vestuario en el mercado de fichajes que se abre a las 00:00 horas del próximo 3 de enero al caer el 1 en festivo y coincidir el 2 con domingo, prolongándose hasta el 31.

La lesión de larga duración de Daniel Carriço producida en Gijón a principios del mes de noviembre habían encendido las alarmas en el eje de la zaga, pero la pareja Chumi-Babic ha estado a la altura durante todo este tramo de la competición y el club considera que la vuelta del central portugués, prevista para mediados del mes de enero, será el mejor fichaje invernal posible, creen que con él a tope tienen opciones de plenas garantías en la zaga.

En dicha posición había sonado el nombre del central brasileño Bruno Viana, cedido por el SC Braga luso al Flamengo hasta el 31 de diciembre, pero lo cierto es que a día de hoy la asesoría deportiva rojiblanca no tiene previsto ningún movimiento al respecto, pese a que llevó su nombre mucho tiempo en agencia debido a su polivalencia, que también le permitía desenvolverse como mediocentro. A día de hoy esa opción está "frenada".

En las últimas horas también han saltado a la palestra los nombres del espanyolista Óscar Melendo, que cumple contrato el próximo 30 de junio, y del excanterano valencianista Fabio Blanco, internacional sub-19 enrolado en las filas del Eintracht de Frankfurt juvenil en la actualidad. Ambas posibles incorporaciones están más bien frías.

En la entidad consideran que "la plantilla está equilibrada y parece dar garantías" y aunque no está descartada al 100% una posible incorporación en función de cómo vaya evolucionando la situación que pueda hacer cambiar el plan trazado, lo cierto es que lo más probable es que no venga nadie. En el seno de la dirección deportiva son muy conscientes además de que a estas alturas del campeonato tener una plantilla demasiado larga no es bueno porque todos quieren jugar y surgen las malas caras.

Ni siquiera se contempla un posible refuerzo para la delantera, ahora que Sadiq se marcha con Nigeria a la Copa de África y podría ser baja más de un mes y que Dyego Sousa sigue recuperándose de la lesión que se produjo en la recta final del año. La hoja de ruta del Almería es que el ariete luso-brasileño pronto estará recuperado porque su dolencia no era grave y que tanto él como Juan Villar dan seguridad para cubrir la ausencia del de Kaduna.

Incluso calibran la posibilidad de Ramazani como '9' en el hipotético caso de que Sousa tardase más en recuperarse (si no llegase ante el Cartagena lo esperan ante el Elche) y que Villar cayera nuevamente lesionado o fuera sancionado. Están contentos con la versatilidad mostrada por el plantel, ya que le da muchas opciones a Rubi, que ha tenido el acierto de mantenerlos a todos enchufados.

En el capítulo de salidas tampoco está contemplado ningún movimiento. No saldrá nadie salvo sorpresa imprevista. Aseguran desde el club que va a ser un mercado tranquilo porque por suerte las cosas se hicieron bien el pasado verano y asumen que muchos agentes vincularán el nombre de sus representados al Almería para intentar colocarlos en el mercado. Por tanto, salvo lesión de larga duración inesperada, la UDA ha decidido no mover ficha en una ventana invernal que ya está a la vuelta de la esquina.