Melero: "El equipo está a muerte con Rubi, es nuestro líder"

Gonzalo Melero reaparecía tras varias jornadas lesionado ante el Cádiz y lo hacía consiguiendo in extremis el tanto del empate del Almería desde el punto de penalti. Este martes el centrocampista madrileño comparecía ante la prensa para analizar la actualidad rojiblanca y la próxima visita a Vigo. Capitán sin brazalete, Melero aprovechaba la ocasión para lanzarle un bote salvavidas a Rubi ahora que arrecian las críticas.

Descenso: "La situación no es la idílica, esta claro, sobre todo porque en la primera vuelta teníamos ese margen de puntos respecto al descenso que nos daba tranquilidad y perdimos. Pero ahí están varios clubes y Primera es muy complicada, se pasan malas rachas. Puede ser normal".

Finales: "Quedan 12 finales y estamos tranquilos. Creo que se nos han escapado puntos, pero el otro día igual aparecieron nervios y hay que valorar el punto porque en la ida lo hicieron ellos sin hacer nada. Sabemos que tenemos que dar un paso adelante y recuperar sensaciones".

Sensaciones personales: "Tras un mes fuera tengo un poco de rabia de no haber estado con el equipo porque ha sido difícil en cuanto a resultados. He tenido continuidad desde que llegué y he recuperado el nivel, me he encontrado conmigo mismo. No fue fácil tras tanto tiempo sin entrenar"

Penaltis: "Prefiero no hablar de mi técnica en los penaltis públicamente porque hoy en día se estudia todo. Tenemos vídeos y gráficos de dónde los tiran unos y otros. Últimamente tengo buena racha y mucho temple. No he hablado con Rubi personalmente sobre los penaltis. En Valencia lo tiró Ramazani estando yo y el otro día lo hablé con Luis Suárez, que también tenía mucha confianza. Estoy seguro de que en momentos importantes él dará un paso adelante. Somos un equipo para bien y mal. Siempre estoy convencido en que lo voy a marcar, en el Levante ya lo hacía así, confiaba ciegamente en mí. Antes de lanzar creo que tengo un porcentaje muy alto de marcar".

Defensa de Rubi: "El equipo está a muerte con el entrenador, contento en el día a día, compite de tú a tú y con unas señas de identidad con las que el vestuario se siente identificado. Disfruta del día a día y de los partidos, valorando el estilo de juego del míster y su trato. No voy a poner en duda con la relación que tengo el trabajo que ha hecho en el club. Es nuestro líder, a quien seguimos. Confía ciegamente en nosotros y creo que nosotros también en él, al menos la gran mayoría".

Sin ganar a domicilio: "Siempre es más complicado fuera porque los de casa aprieta. No es normal que no hayamos ningún partido con los que hemos hecho porque tuvimos varios para ganar. El de Sevilla fue mejor que el de Cádiz, pero por contundencia en las áreas no lo sacamos. Creo que el equipo sale a jugar de la misma manera. Así lo hizo ante Villarreal, Sevilla o Betis, pero nos falta un puntito más de contundencia, de detalles en la atención, en una marca o dar un paso adelante para ganar fuera de casa".

Vuelta ante el Cádiz: "No sé si hubiera jugado más o menos con uno u otro resultado. Salí en el descanso y no acabé mal pero sí me encontré mal en cuanto a ritmo de partido porque me cuesta ponerme en forma tras tanto tiempo sin entrenar. Sufrí, pero me vino bien. Llevo un par de días un poco tieso de caderas y adductores, pero me viene bien este parón para recuperarme y ponerme al 100% de ritmo junto a mis compañeros".

Lucha por la salvación: "Hay 8 equipos en esta situación. Es algo normal que cada año se da. Excepto Mallorca o Girona, que tienen ese margen y no se pueden despistar, el resto sabemos que cada punto cuenta. Nos hemos quitado ya rivales exigentes como Villarreal, Sevilla o Barça. Hay que encadenar dos victorias o una racha buena, así estoy convencido de que sacaremos la situación".

Ausencia por lesión: "El día del Barça el equipo era muy bueno sin Melero y ante el Sevilla si llegamos a ganar también. Nadie se hubiera acordado de mí y con razón porque disfruté viendo el partido en casa. Eso no quita que tenga ganas de ayudar al equipo cuando no salen las cosas. Por un detalle de marcar un gol o un mano a mano es cuando echas a Melero en falta o no lo echas, sería injusto pensar que el equipo es uno conmigo y otro distinto sin mí".

Calenario: "Yo prefiero no tener que jugar contra el Barça, lo normal es que se relajen ahora, pero son aviones. Vendrá un Elche que nos lo pondrá complicado ya liberados. Más que pensar en los rivales debemos pensar en nosotros siguiendo fuertes en casa porque fuera llegará".

Selección: "Siempre he pensado que si fuera seleccionador intentaría llevar a quienes están más en forma de la Liga. Jugadores como Iago o Borja se merecen ir. También gente como David García o Mikel Merino. Como español es un sueño vivir eso. Mata fue con una edad mayor que yo".

Parón: "El parón nos viene de perlas. No es fácil para los equipos con internacionales que ahora se vayan y no entrenen juntos. Al Celta no le viene tan bien ahora mismo, a ver si los cogemos despistados y haciendo un partido serio y a nuestro nivel seguro que habrá opciones".

Juventud: "Cuando vine ya dije que me sorprendió que hubiera mucha juventud, pero la gente quería dar un paso adelante y así lo he sentido todo el año. Conozco esta situación de varias temporadas y lo importante es que los chavales tengan personalidad de afrontar los retos".