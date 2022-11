Melero: "No podemos relajarnos"

Gonzalo Melero cubre su primera concentración con el Almería, puesto que no pudo realizar la anterior y desde Marbella ha valorado este periodo para los medios oficiales del club: “Ahora es un inicio nuevo; hemos visto ejemplos de años anteriores de equipos que no han logrado salir de abajo y nosotros no podemos relajarnos porque estemos fuera de abajo”. El centrocampista aboga por "mirarnos a nosotros mismos, seguir creciendo como equipo, sumar puntos y no mirar al resto”.

Melero ha reconocido que el trabajo del equipo en los partidos a domicilio tiene que ser más positivo, subrayando que “tenemos que mejorar fuera de casa y seguir afianzándonos en el Power Horse Stadium para lograr la permanencia. Hemos estado cerca de lograr victorias, pero ojalá y llegue en Cádiz”.

El jugador rojiblanco daba sus impresiones sobre el entrenador, Rubi, reconociendo que el técnico “tiene confianza en mí y yo intento devolvérsela dentro del campo”. Además, el futbolista madrileño desvela cuál es su objetivo sobre el césped: “Las cosas están saliendo bien, siempre intento ayudar a mis compañeros y, si puedo aportar transmitiendo a mis compañeros los conceptos del entrenador, bienvenido sea”.