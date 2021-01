Mendes, Escobar, Gutiérrez y Olivera: figuras decorativas

A la hora de la verdad, y pese a la profundidad de un plantel con hasta una treintena de futbolistas en dinámica de primer equipo que ha permitido a José Gomes tirar de unidad A, B e incluso C en las primeras eliminatorias coperas, lo cierto es que el Almería compite con los 20-22 futbolistas que usa normalmente con asiduidad cualquier equipo a lo largo de una temporada.

Y es que jugadores como Pedro Mendes, Arvin Appiah, Jordi Escobar, Cristian Olivera, Juan Manuel Gutiérrez, Dani Albiar o Lluís Tarrés apenas han entrado en los planes ligueros del técnico de Matosinhos, al punto de que alguno de ellos, casos de Escobar, Gutiérrez, Albiar o Tarrés ni tan siquiera han debutado en el torneo doméstico.

Sin esos siete efectivos que a diario trabajan en el anexo con el primer equipo, el plantel cuenta con 23 futbolistas que realmente cuentan para las alineaciones, incluyendo al recientemente llegado Ivanildo Fernandes, que está supliendo la baja por lesión de Maras en las dos últimas jornadas.

Cada caso, no obstante, encierra su particularidad. Pedro Mendes aterrizó en Almería cedido procedente del Sporting de Portugal con la misión de discutirle a Juan Villar el puesto de segundo delantero. Su contratación solo se entiende bajo el prisma de que la dirección deportiva buscase un ariete de condiciones distintas a las de Sadiq o el propio Villar, ya que a todas luces su juego no encaja en el estilo preconizado por su compatriota Gomes.

Esa explicación parece la más plausible o, en su defecto, que fuese una apuesta del secretario técnico en la sombra del club, Joao Gonçalves, que no haya acabado de cuajar. Al jugador ya se le nota incómodo en los entrenamientos sabiéndose incluso por detrás de Escobar en las preferencias y asumiendo que el club ha rastreado el mercado invernal en busca de otro '9' que pueda dosificar a Sadiq viendo que Villar tampoco acababa de arrancar. La entidad sigue trabajando en su salida y hasta mañana a medianoche con el cierre del mercado no puede descartarse que tenga finalmente que hacer las maletas, aunque su continuidad no es un impedimento al contar con ficha del filial.

Por Arvin Appiah (con ficha del filial también al igual que Mendes o Ramazani) mostró mucho interés el Albacete Balompié para lograr sus servicios a préstamo. El Almería consideró la petición de los manchegos y sondeó la posibilidad de suplir su vacante con la llegada del colchonero Mollejo (pretendido igualmente por el Mallorca), que acaba de romper su cesión en el Getafe, pero su buen hacer en el duelo copero ante el Osasuna y la eliminatoria de cuartos a la vuelta de la esquina contra el Sevilla habrían hecho a El Assy y compañía frenar sus intenciones iniciales, aunque en Liga apenas ha disputado 2 minutos.

El de Jordi Escobar es otro caso curioso por cuanto a Gomes le convence bastante. Considera que el valenciano es un delantero con un futuro prometedor y lo cierto es que en los entrenamientos ha dado muestras de su calidad y de por qué era asiduo en las categorías inferiores de la selección española. Tampoco se ha estrenado oficialmente en Liga y para colmo estuvo varias semanas apartado del grupo por lesión. Debido a su juventud (es un juvenil de 18 años) el club sondeó la posibilidad de cederlo porque él sí ocupa ficha del primer equipo, pero todo indica que finalmente podría permanecer hasta final de curso.

Luego está el asunto de los uruguayos, Juan Manuel Gutiérrez y Cristian Olivera. El primero, llegado del Danubio a cambio de 3 millones, tuvo ficha del filial desde el primer momento, como Appiah, Ramazani o Mendes, sin haber logrado debutar tampoco a estas alturas con el primer equipo ni en Liga ni en Copa.

Su compatriota Olivera (firmado del Rentistas por 2 millones) sí gozó desde el principio de dorsal del primer equipo y dispuso de un par de apariciones en las primeras jornadas (50 minutos en total) pero tras coqueteos en redes sociales con la posibilidad de irse cedido al Peñarol de Montevideo la reacción del club fue hacerle ficha del equipo juvenil (tiene 18 años) para que tampoco restase hueco en el filial, donde juega en las últimas jornadas.

En ambos casos parece cada vez más claro que en su llegada a Almería tuvo mucho que ver algún favor del club a Edgardo Lasalvia, responsable de la agencia TMA y representante de Darwin Núñez, tras concretarse el pasado verano la multimillonaria venta del ariete de Artigas al Benfica, que reportó a las arcas unionistas 24 millones de euros.

A poco más de 24 horas para el cierre de la ventana invernal, el Almería tiene 2 fichas libres por si decidiera acudir al mercado

Por último aparecen Lluís Tarrés y Dani Albiar, a quienes puede considerarse como los típicos canteranos que por su buena labor en las bases el club premió con llevar a diario rutina de primer equipo, pero sabiendo desde un principio que jugarían en el conjunto filial. Su aportación en las sesiones, no obstante, ha permitido que el plantel no se quede en cuadro cuando ha saltado algún caso inesperado de COVID-19, que era otra de las razones por las que el club optó por contar con ellos.

Recopilando, a falta de poco más de 24 horas para el cierre de la ventana de fichajes de enero, el Almería cuenta con 23 fichas cubiertas del primer equipo, por lo que tiene dos libres en caso de que quiera acometer un par de operaciones de última hora para reforzar la delantera y la sala de máquinas, donde un 'resfriado' de Samú Costa o Morlanes podría complicar el panorama en la segunda vuelta, ya que las prestaciones del equipo bajan bastante cuando alguno no está sobre el campo, si bien el cuerpo técnico confía en que Robertone diera un paso adelante en ese escenario.