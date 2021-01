Mendes y Olivera, salida inminente

Pedro Mendes y Cristian Olivera no se han ejercitado en la primera sesión de trabajo semanal desarrollada en el anexo Mediterráneo este lunes y la salida de ambos parece ser inminente. El ariete portugués acumula ya varias sesiones ausente y aunque desde el club no se ha dado una versión oficial, lo cierto es que se trabaja en deshacer su cesión con el Sporting de Portugal ante la escasez de minutos disfrutados y todo apunta a que su nuevo destino podría ser el Reading de la Championship inglesa, que ya se interesó por él durante el verano, si bien entonces el Almería se llevaba el gato al agua.

Internacional en las categorías inferiores de la selección lusa, Mendes no ha encontrado hueco en el equipo. Delantero posicional y rematador, lo cierto es que sus cualidades no acompañaban con el estilo de juego impuesto por su compatriota José Gomes. Con Sadiq en estado de gracia en el puesto de delantero centro era conocedor de que iba a disfrutar de pocos minutos y en Copa incluso Escobar estaba teniendo mayor protagonismo. A todo se une la búsqueda activa que mantiene la dirección deportiva rojiblanca de un '9' en la ventana invernal que pueda suplir las posibles bajas por sanción o lesión de Sadiq, habida cuenta de que Juan Villar tampoco acaba de ofrecer la respuesta esperada.

Cristian Olivera (firmado a cambio de 2 millones del Rentistas) es otro de los jugadores que podrían salir en las próximas horas. El extremo diestro ha coqueteado en sus redes sociales en las últimas horas con la posibilidad de volver a su país para jugar a préstamo en uno de los grandes de Uruguay (Peñarol o Nacional) y asume ya que con la competencia que tiene por delante en las filas unionistas será muy difícil crecer como futbolista.

Claro ejemplo de ello es su compatriota Juan Manuel Gutiérrez, por el que el club pagó 3 millones de euros y que, con ficha del filial, en los entrenamientos con el primer equipo desarrolla buena parte de los mismos al margen para hacer un trabajo específico que fortalezca su físico.

En el entrenamiento matinal tampoco tomaron partida ni Jordi Escobar ni Dani Albiar, en el caso de este último porque el domingo jugó con el filial en Torreperogil. Hasta la fecha el único movimiento confirmado en el mercado de fichajes de enero ha sido la incorporación del central luso Ivanildo Fernandes, pero el Almería mantiene la puerta abierta a posibles salidas y con ese cartel, además de los ya citados, figuran otros efectivos, casos de Peybernes, Appiah, Juan Villar o el propio José Carlos Lazo en el caso de que lleguen a la entidad propuestas interesantes, extremo complicado dado que la economía de la mayor parte de los clubes roza o supera el límite salarial permitido.