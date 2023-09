Mendilibar: "El Almería quizá no ha pillado todavía los conceptos del entrenador"

José Luis Mendilibar, entrenador del Sevilla, ha admitido este lunes que a su equipo le "está faltando definición" en el arranque de temporada, y advirtió que ello "no es cosa sólo de los delanteros" y sí "un problema de todos" y que "la diferencia" de cuando él llegó al club es que "de dos llegadas, entraba una y ahora, no".

Mendilibar compareció en rueda de prensa antes de recibir este martes al Almería y, sobre la falta de gol de sus jugadores, apuntó que les está "costando hacer el primero" y que sus futbolistas son "menos agresivos" en ataque. El técnico vasco no quiso dar pistas sobre quién será su portero tras el debut en Pamplona del noruego Orjan Nyland, pero señaló que "a Marko (Dmitrovic) sólo se le puede agradecer el trabajo que hace", si bien el de "Pamplona fue un cambio técnico porque no tenía molestias" físicas el serbio.

El técnico sevillista insufló calma a sus jugadores porque si juegan mañana "con la sensación de que hay más necesidad de ganar de la cuenta", cometerán un error, ya que "siempre hay que ganar, pero no se puede tener la necesidad de ganar tan a flor de piel", sino tener "paciencia para encontrar el camino de ser un equipo ganador".

"Llevo mucho tiempo en esto y sé cómo funcionan las cosas. Sé que tenemos que ganar, pero no me mete más presión ni nada por el estilo. Estoy tranquilo, sólo me ocupo en acertar en el once. Sabemos que estamos en el Sevilla, un club acostumbrado a ganar cosas desde hace un montón de años", señaló el preparador vizcaíno sobre una posible destitución.

Mendilibar destacó del Almería sus "buenas individualidades" a las órdenes de un "míster que es nuevo de esta temporada" y que conforman un equipo que "no han empezado bien" porque "quizá no ha pillado todavía los conceptos del entrenador," "pero es un club inversor y gasta mucho dinero para ser en teoría de la parte baja". Cree que "obligación de ganar no existe nunca", sino "de jugar a tope, de no perdonar y de no dejar nada al rival" pero advirtió que "puedes jugar incluso muy bien, y no ganar", aunque "el Sevilla está acostumbrado a ganar en los últimos veinte años en situaciones más o menos complejas".

El preparador vizcaíno cuenta con una nueva baja por lesión, Oliver Torres, y las dudas de Sergio Ramos y Jesús Navas, ya que es de la opinión de que "a los lesionados hay que darles su tiempo" pero sus posibles ausencias serán paliadas por los filiales Juanlu y Kike Salas, que "hizo un partido seguro como lateral zurdo en Pamplona".