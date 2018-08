Jugar 'play off' , el objetivo prioritario del CD El Ejido

Pierre Mevy, máximo mandatario del CD El Ejido, no pudo ser más claro esta mañana en su primera comparecencia del verano ante los medios aprovechando su visita estos días a tierras almerienses: “El objetivo este año es el ascenso”. Así de tajante recordaba la prioridad de la entidad para la temporada 2018-2019 el israelí, que aseguraba estar “muy contento de estar aquí, después de tres meses. Desde entonces se ha trabajado en la plantilla, pero no solo en la del equipo senior masculino, también en femenino, fútbol sala... Como ya dijimos, hemos decidido ir a más y estamos cumpliendo los objetivos fijados. Queremos ser un club ambicioso. Cuando llegué era un club con mucha humildad y es una cualidad que quiero guardar, pero esa humildad no debe impedirnos ser ambiciosos. Somos gente con talento y tenemos que buscar retos, y si estos retos se llaman play off y ascenso, pues no tenemos ningún miedo en hablar de ello. Es nuestro objetivo. No pido ser primero, solo que al final de la liga estemos luchando por las cuatro primeras plazas”.

El empresario nacido en Tel Aviv, que ya en su presentación en junio de 2017 preveía estar en Segunda en un máximo de tres años, informaba que “el presupuesto se va a incrementar por lo menos unos 200.000 euros. Estamos hablando de pasar de 1.150.000 a 1.350.000”. Sobre como está viendo a los de Alberto González este verano, tras haber disputado ya seis amistosos, dijo que “soy un especialista en pretemporadas y sé hasta qué punto puedo juzgarla, los automatismos aún no se han creado dentro del equipo. Lo más importante a día de hoy son las sensaciones y las mías están siendo muy buenas. Me gustó hacer un stage, como hacen los equipos del más alto nivel. En ataque siempre he tenido mucha confianza en el equipo y ahora en defensa hemos mejorado muchísimo”.

En relación al plantel, Mevy reconoce que “tenemos la voluntad de fichar a un jugador más, pero eso es trabajo de Alberto Santana y Javi Fernández. Confío en ellos y darán la noticia en los próximos días. El mercado marca sus tiempos”, y sobre la posibilidad de hacerse con una plaza en la categoría de plata, tras la que ha logrado en bronce el Ibiza, admitía que “nunca he pensado en comprar una plaza en Segunda, si la hubiese habría mucha gente interesada. Si puedo hacer las cosas que dependan de mí y de los jugadores, mejor. No nos escondemos, sabemos que hay mucho talento para poder subir”.

La entidad no solamente apuesta fuerte por el primer equipo masculino, también lo ha hecho por el femenino y, sobre todo, por el de fútbol sala. Así, el presidente celeste reconoce que “Si no ascendemos en fútbol sala es un fracaso. El presupuesto que tenemos es dos veces más alto que muchos otros, pero confío en que subiremos. Adoro el fútbol, que sea masculino o femenino me da igual. El fútbol femenino es el presente y el futuro de juego, hay más acciones de gol. Me encanta. Espero que podamos subir a Segunda A. También pinta muy bien nuestro filial, el Berja”. En relación a la categorías más formativas, Mevy señalaba que se ha dado un gran paso para este curso y desea “que cada equipo sea primero. Tenemos que tener a nuestros equipos en la máxima categoría de su edad”.

Por último, habló sobre uno de los temas más polémicos del curso pasado en Santo Domingo, la ruptura entre club y afición, algo que parece estar ya solucionado, ya que informó que “en las últimas horas se ha alcanzado un acuerdo con todas las peñas. Hay paz social en este club. Es un paso muy importante que por fin vayamos todos unidos de la mano a por los objetivos altos”. Mevy sigue teniendo como reto llenar el feudo ejidense y recuerda que “pasamos de 600 a 800 abonados y ahora espero un 30% más. En los partidos me gustaría ver a como mínimo a 1.500 personas, algo que alcanzamos una sola vez el años pasado (ante Cartagena). Hay paz social, precios asequibles y creo que tendremos buenos resultados, podemos hacerlo”.