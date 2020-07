La Real Federación Española de Fútbol ya ha anunciado que abrirá un expediente al Lorca Deportiva por ocultar el club murciano el positivo por coronavirus de un miembro de su cuerpo técnico antes de la final del play off por el ascenso a Segunda División B que disputó ante el Atlético Pulpileño y en el que los lorquinos lograron dar el salto de categoría.

Sobre este hecho habló Mariano Muñoz, máximo mandatario de una entidad almeriense que se ha visto perjudicada por la presunta irresponsabilidad sanitaria del Lorca Deportiva. Según declaraba a La Opinión de Murcia, "lo que más me preocupa es que un club como el Lorca Deportiva no comunicara que uno de los componentes de su cuerpo técnico había dado positivo. No sé qué va a pasar, pero vamos a hablar con la Federación para que se haga una prueba a todos los integrantes del Pulpileño, los árbitros y los directivos que estuvimos en el partido".

"Si ahora sale entre nosotros un contagiado, esto se va a poner feo"

Muloz recalcaba para el rotativo murciano que "no me importa el ascenso del equipo, me preocupa la salud de toda la gente que está a nuestro alrededor; estamos todos cagados". Para el máximo mandatario de la entidad del Levante almeriense, que se quedó a las puertas del ascenso, "lo más grave es que sabían que había tres o cuatro jugadores que habían estado enfermos y no lo habían comunicado a nadie. Si ahora sale entre nosotros un contagiado, esto se va a poner feo".