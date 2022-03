Monte narra su angustiosa experiencia en la guerra de Ucrania

Para Nelson Monte, reciente fichaje de la UD Almería, el fútbol pasó a un plano secundario de la noche a la mañana, en apenas las horas que transcurrieron para ver peligrar su propia integridad. El futbolista portugués militaba en el Dnipro ucraniano cuando la invasión de Rusia arrancó y todo se precipitó, según contaba a los medios oficiales del club: "Fue de locos. Estaba en Turquía de pretemporada y llegamos a Ucrania de mañana. A las 13:00 horas salía la noticia de que cancelaban el campeonato durante 30 días. Hablamos con el entrenador para irnos una semana a nuestros países y dijo que sí, pero necesitaba permiso del club. Ya por la noche nos dijo que al día siguiente por la tarde podríamos irnos, pero por la noche empezaron a caer bombas".

La verdadera angustia arrancó al día siguiente cuando tuvieron que emprender la huida del país de forma precipitada en coche, conduciendo durante 28 interminables horas sin parar de ver tanques por todo el camino: "Estaba durmiendo y oí un ruido muy fuerte sin entender por qué. Miré por la ventana y vi una bomba que me hizo pensar que ya había comenzado. Salimos al coche a conducir y de camino el presidente nos dijo de dormir en un hotel para descansar un poco. Enfrente de la habitación había un tanque y pasamos mucho miedo por el camino porque condujimos cerca de 28 horas seguidas para llegar a la frontera desde Dnipro. Yo quería ir para Lviv para salir a Polonia, pero nos dijeron que estaba siendo atacada y viramos hacia Rumanía".

El temor se acrecentaba, cuenta Nelson Monte, en cada checkpoint, donde soldados armados controlaban la identidad de todos los que intentaban abandonar Ucrania: "Pasamos mucho miedo, pasaban aviones por encima de nosotros cuando íbamos en el coche y las sirenas no paraban en las ciudades. Teníamos que parar en los checkpoints para que mirasen si éramos rusos o ucranianos y ahí pasamos miedo porque tenían armas".

Un mes después de que arrancase la guerra, el central rojiblanco admite que conserva el contacto a diario con algunos compañeros y que incluso se trajo hasta su casa en Portugal a una empleada del club con sus dos hijas: "Hablo casi todos los días con ellos y les pregunto cómo están. Hace 3 días llegó una empleada del club con dos hijas de 10 y 9 años a mi casa en Portugal porque no tenían dónde ir. Las acogí hasta que esto acabe. Están en casa con mi mujer. Me duele mucho porque vi cosas que duelen de corazón, niños de todas las edades despidiéndose de sus padres sin saber si volverían a verlos. Las primeras noches fueron muy difíciles para conciliar el sueño. Estas personas no tienen culpa de nada".

Lejos del infierno en el que se ha convertido su anterior destino laboral, Monte espera ahora reconducir su trayectoria deportiva en la UDA y confiesa que está listo para debutar cuando Rubi lo estime oportuno: "Estuve un mes de pretemporada en Turquía porque el campeonato ucranianio paraba por el frío, pero pronto estaré listo porque solo paré una semana y media y también entrené en Portugal, por lo que estaré preparado en cuanto el míster quiera".