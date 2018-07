Montoro y Álvaro quieren hablar "en el terreno de juego"

De dos en dos, así van las presentaciones de los futbolistas del Almería. A la hora en la que se presentaban Montoro y Álvaro parecía que hoy sólo subiría a la sala de prensa Corpas, pero finalmente Romera le acompañará después de estampar su firma por la tarde en el contrato que le puso el Almería encima de la mesa.

El lateral derecho procedente del Sporting B, de pocas palabras y con mirada muy seria, apuntó que le convenció la propuesta almeriense, pues gracias a un contrato de duración media va a poder crecer en una categoría que ya conoce del año pasado, pues jugó algún encuentro con el primer equipo gijonés. "El equipo apostó tres años por mí y no me lo pensé dos veces. El Almería presenta un proyecto ilusionante, con gente que tiene muchas ganas y esto va a ser un plus para el equipo. Vengo a crecer, a contar con los máximos minutos posibles en esta nueva categoría y a demostrar mi valía. Tengo carácter ofensivo pero prefiero demostrarlo en el campo".

Acto seguido, el micrófono fue para uno de los jugadores en los que van a estar puestas todas las miradas: Álvaro Giménez. Después de las malas experiencias con los delanteros centros, se confía en que él sea capaz de cambiar la dinámica. "Conmigo lo que nunca va a faltar es la lucha y el trabajo. Se trata de meter gol, pero jugamos a que gane el equipo, a sumar puntos, quiero marcar pero lo importante es que el equipo gane. He jugado de delantero centro o en banda, me siento cómodo en cualquiera de estas posiciones y me acoplaré a la idea del entrenador".

La primera comenzó ayer a tocar balón, lo hizo en la primera sesión matinal que tuvo lugar en el campo de la UAL, después de que en los dos días anteriores los jugadores tuvieron pruebas y test médicos, así como una jornada vespertina el miércoles en el gimnasio. El equipo, con la presencia de diez jugadores del filial (se incorporó Javi Pérez), realizó rondos, acciones de posesión y situaciones de partido.

Hoy viernes, el Almería tendrá doble sesión, por la mañana, a las 9:30 en la Universidad, y por la tarde, a las 19:00, en el estadio, aunque no hará trabajo de campo, sino eminentemente físico en el gimnasio y en la pista interior de calentamiento. El sábado concluye el trabajo en la arena de la playa.

El futbolista malagueño se pasó en la mañana de ayer por las oficinas del club junto a su representante para hablar con Alfonso García y Miguel Ángel Corona acerca de su futuro. Pozo quiere marcharse al Rayo Vallecano y le insistió al presidente que aceptara la oferta, pero éste se mantiene firme en que por menos de dos millones de euros no va a negociar.