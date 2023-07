Moreno: "Lo que se sume al Almería será de más calidad de lo que hay"

Vicente Moreno pasaba en la madrugada del miércoles al jueves por los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER a nivel nacional para analizar los primeros días como entrenador de la UD Almería. En una entrevista extensa y relajada, el técnico de Massanassa admite estar contento con el desarrollo de la pretemporada a la espera de poder incorporar futbolistas que mejoren determinadas demarcaciones que se quieren reforzar.

¿Cómo han sido los primeros días al frente de su nuevo equipo?

Estoy muy contento si soy sincero porque tenía ganas de volver a sentir la Liga en España, la competición, y más en un proyecto en crecimiento yendo de la mano del Almería, es un placer para mí.

¿Preocupa el estado de salud del presidente Turki Al-Sheikh?

La preocupación es lógica, pero nos trasladan que está todo bien y le deseamos una pronta recuperación. Esperemos poder conocerlo en persona. Hace un par de semanas pude hablar con él por videoconferencia y estamos a la espera de conocerlo cara a cara.

¿Le está dando mucha caña a los jugadores en este arranque de pretemporada?

Tampoco se trata de pegar caña por pegar. Hacemos mucha acumulación de entrenamientos y ahí viene la fatiga. No varían mucho de lo que vienes haciendo en temporada, pero al acumular mañana y tarde las sesiones los jugadores sufren un poco y los primeros días lo pasan algo mal.

¿Esperaba vivir en Almería episodios de calor similares a los de Arabia Saudí?

Hace mucho calor por la humedad al estar al lado del mar, pero vengo de Arabia Saudí. Estoy haciendo el camino a la inversa porque ahora todo el mundo va para allá y yo vuelvo a España. Allí en esta época están de 45 grados para arriba y en agosto incluso pasan de los 50, por lo que no nos quejamos en Almería. Todo en la vida depende de con qué lo compares.

¿Qué le falta a la actual plantilla rojiblanca?

Cuando uno tiene interés de un equipo para hacerse con tus servicios, antes de aceptar haces un análisis de plantilla. A priori me gusta porque hay una continuidad, además consiguieron el objetivo y tiene su mérito. Todo lo que sea intentar mejorar siempre es importante. Con el Almería vengo viendo su crecimiento los últimos años y tenemos mucha ilusión de acertar con algunos jugadores que pensamos que hacen falta en plantilla y esto lo dejo de forma interna en cuanto a posiciones. Lo que se sume será de más calidad de lo que hay actualmente, eso será una buena mezcla para darnos por satisfechos al arrancar la temporada.

¿Cuántos fichajes le hacen falta al proyecto?

Los entrenadores somos muy pesados y exigentes por todo lo que sea mejorar. Es nuestra responsabilidad y obligación tener el mejor equipo posible porque vivimos de los resultados y de la plantilla, por eso siempre queremos tenerla del mejor nivel. Hemos incorporado algunos que vuelven de cesión y que suben del filial. Más que número espero que lo que venga mejore lo que hay actualmente. No creo que sean demasiados, pero sí pocos y buenos.

Parece que El Bilal Touré va a ser difícil de retener...

Me gustaría tener la mejor plantilla posible y cuando hay jugadores que tienen muchos equipos interesados es porque son de nivel y me gustaría quedarme con ellos. A día de hoy cuento con todos, pero hay que entender las necesidades del club porque no todos pueden tirar de talonario por los límites salariales que marca la liga. Hay necesidad de vender y lo importante es que esas ventas se reinviertan para mejorar. Tenemos claros esos movimientos como necesidad y si sale un jugador que te dé posibilidades económicas habría que aprovechar para intentar acertar y mejorar. Claro que me gustaría que se quedaran todos porque han hecho buena temporada, son jóvenes, han despuntado y hay interés de muchos equipos.

¿Le parece bien que el mercado cierre cuando ya se han disputado un par de jornadas?

No me gusta la norma, pero al final la regla está puesta antes de empezar y no perdemos tiempo en hablar demasiado de ello, nos adaptamos y ya está. Cada vez empezamos más temprano, cuando yo jugaba casi era en septiembre. Entiendo que ahora las televisiones necesitan rellenar la parilla, pagan y hay que aceptarlo, esa es la realidad. Dependiendo de lo que pasa en los primeros partidos hay muchos movimientos porque la gente se pone nerviosa y se da esa circunstancia anormal de empezar con jugadores que luego juegan contra ti.

Firma por una temporada con otra opcional, ¿en base a qué?

El Almería viene de cumplir el objetivo y hay que felicitar a quienes estaban. Al hacerlo parece fácil, pero hubo mucho sufrimiento porque faltando 10 minutos el Almería estaba descendido. El objetivo es mejorar lo de la temporada anterior sin ponerse un techo, viendo hasta dónde somos capaces de llegar, pero con los pies en el suelo porque esto es muy difícil porque ganar en Primera es muy complicado. Primero el uno y después ya iremos a por el dos.

¿Los refuerzos prefiere que sean con experiencia o jóvenes?

Las mezcla de los dos es buena, no hago ascos ni a una ni a la otra. Cuando un jugador es bueno, es bueno, no tengo problemas en ponerlo. El jugador de la Liga que debutó con una edad más temprana lo hice yo debutar en Mallorca con 15 años, que ahora está en el Milán, Luka Romero. Otro es Obrador, que debutó con 16 y está en el Madrid B. Luego la experiencia es un grado y eso hay que respetarlo. Lo mejor es que tanto los experimentados como los jóvenes sean buenos.

En su presentación habló mucho del término 'equilibrio', ¿obsesiona ajustar defensivamente al equipo?

Me preguntásteis mucho de eso en la primera rueda de prensa y se ajusta a lo que buscamos en nuestro equipo. Ese discurso se lo dije a los jugadores porque está manido lo de proponer, ser protagonista, jugar en campo contrario y crear ocasiones. Eso lo queremos todos y está muy bien, pero si uno se ciñe a lo que te da los puntos y los objetivos, la mayoría de veces, salvo en equipos muy puntuales con características muy determinadas, te lo dan los datos buenos a nivel defensivo que los ofensivos. Cuando ponemos una balanza entre lo ofensivo y defensivo que salga un equilibrio y me doy con un canto en los dientes.

Dice El Assy que van a firmar otro portero, ¿vendrá de relleno o a luchar por ser titular?

A mí me gustaría que si se incorpora alguien en cualquier posición sea para mejorar. Pasa incluso en Madrid y Barça, por lo que el resto podemos mejorar en todas las posiciones. El que se incorpore, más que rellenar, que actualmente somos 28 y faltan los internacionales, debe mejorar. Ya estamos bastantes de relleno. Si en la portería hubiera alguna incorporación, que está por ver, siempre que mejore, y eso valdría para cualquier posición.

Usted viene del fútbol saudí, ¿cree que los fichajes estratosféricos que están haciendo pronto no serán solo de jugadores veteranos?

El riesgo está. Después de mi experiencia me consta, sabiendo cómo funcionan, que lo van a intentar. Ahora incorporan a jugadores top en la parte final de su carrera que les dan un caché y les gusta ese jugador reconocido, lo anteponen. Pero en el futuro se llevarán a jugadores en buena edad, otra cosa es que el jugador acepte ir. A nivel económico no se puede competir con la mayoría de equipos porque para lo que se gana allí en 1 año aquí se tienen que estar 2, 3 o más años y eso genera la duda tanto a jugadores como a entrenadores. Yo volví porque a los que nos gusta esto nos gusta la competición y el sufrimiento intrínseco. Nos quejamos mucho cuando estamos pero vuelvo porque necesitas esta profesionalidad y lo que ves en los estadios. En España el nivel de todo es muy alto, al final es decisión del propio jugador, pero lo están intentando no solo en el fútbol, sino en golf, fórmula 1, pádel... Les gusta tener la torre más alta, el jardín botánico más grande del mundo y así todo. Por parte de ellos no va a quedar, lo van a intentar y dependerá de la voluntad del jugador. La duda la tengo.