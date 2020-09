Ya se cuentan las horas para que el nuevo Unicaja Almería salte a pista con el verde de su equipación de juego, y será en territorio amarillo, el canarión del Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. A una semana vista de la disputa de la Supercopa 2020, Manolo Berenguel utilizará esta cita de tan alto voltaje, primera y última de juego real antes de inaugurarse la temporada con la disputa de un título, para regresar “con las ideas claras”. Y es que el técnico ahorrador reconoce no tener claro el ‘sexteto titular tipo’, teniendo la intención de “que todos juguemos, que todos compitamos”, textualmente, en el transcurso del referido ‘I Torneo Memorial Alcalde Juan Rodríguez Doreste’. En el cartel, además del anfitrión Guaguas, el Urbia Vóley Palma y el Barça Vóley. El siguiente horizonte, Teruel, pero antes, una dura prueba.

Y sí, el nijareño ‘cree’, porque le han dado motivos en este tiempo de pretemporada: “Las tres primeras semanas de muchísimo control de balón; me sorprendió cómo se presentó en cuanto a su nivel técnico todo el equipo después de estar tanto tiempo sin tocar el balón, físicamente algunos mejores y otros peores, ha habido jugadores que me han sorprendido también por ello y otros no tanto, pero bueno, dentro de la normalidad, y hemos ido creciendo poco a poco, al principio sin salto, como es lógico para ir acomodándonos a la situación, con los típicos achaques de la pretemporada, sobrecargas, ‘dolorcitos’ controlados…”. Además, en este tiempo se ha demostrado incluso la capacidad de respuesta ante una posible duda por COVID-19.

En ese sentido, Berenguel menciona que ha habido “resfriados, con la situación en la que se está y el protocolo existente”, siendo la respuesta del club modélica: “Muy responsables en todo momento, haciendo la PCR y dando negativo”. En todo caso, ha sido ‘otro entrenamiento’ para algo con lo que “vamos a tener que convivir en la temporada”. Un simple catarro encenderá las alarmas de cualquier club, no le cabe duda de que “nos damos por satisfechos con haber vuelto”. Sin ser pesimista, sí le toca ser realista: “Va a haber ‘destellos’ en unos o en otros, se tendrán que aplazar partidos, porque la situación es grave, y sí reconozco que quizá tenemos un miedo pronunciado al ver las noticias, que apenas las veo”. Pero eso va de confiar en todos y de cumplir: “Lo que exijo a mis jugadores y a todos los que me rodean es máxima responsabilidad, máxima responsabilidad y máxima responsabilidad; pasarán cosas seguro, cuantas menos, mejor, pero hay que aprender a convivir con ello”.

Unicaja disputará la Supercopa de España el próximo sábado día 26 a las 18:30 en Teruel

Regresando a su grupo, están todos sus integrantes “con mucha ilusión por trabajar” y “una vez que se han incorporado los jugadores de la Selección, por fin se puede hacer lo que es el alma del vóley, que es un seis contra seis, algo que los jugadores demandaban desde hace tiempo por las ganas de competir y de jugar, y la verdad es que la actitud y la motivación en estos entrenamientos finales, de cara al torneo de Guaguas, son para gustar mucho a cualquiera, sin sorprender tampoco, porque era de imaginar que sería así”. Piña y ganas, lo soñado por cualquier entrenador, lo tiene: Cuando dices ‘vamos a hacer algo de analítico y a competir ‘, con eso solo se motivan tienen ganas, y cada temporada lo tengo más claro, que lo que va a triunfar es la palabra ‘equipo’ y tenemos un grupo humano espectacular, con un ambiente espectacular, sin ‘oveja negra’, y estoy muy tranquilo; se podrá trabajar a gusto”.

Primera piedra de toque… dura. El torneo organizado por el renacido Guaguas va a decirle muchas cosas, jugando fuera, “aquí no ha sido posible ningún partido pese a que la Diputación ha estado siempre a nuestro lado por si lo hacíamos, pero es cierto que también se paró esa opción por el ofrecimiento canario”. Claro que sí, “a nosotros nos viene fenomenal poder medirnos a rivales como son Barça, que es un equipo que se ha reforzado muchísimo, Palma, que siempre tiene algo que decir y que cuenta con jugadores muy importantes, demostrando que va a estar arriba, y Guaguas, del que qué decir, que se lleva a cuatro jugadores top de los que teníamos y es, desde ya, favorito”. Misión, “seguir ajustando, tomar puntos clave de referencia de cara a la Supercopa” y, lo dicho antes, “volver con las ideas claras”.

Disfrutar y prepararse, “habrá entrenadores que se quieran llevar el torneo, algo que me parece muy lícito y normal, a mí también me gustaría ganarlo, pero porque te da mejores sensaciones y es raro que si juegas mal lo ganes, pero se puede jugar bien y perder”, asegura textualmente, quedándose con su objetivo: “Ideas para afrontar lo que realmente importa”. Eso llegará el sábado siguiente en Los Planos, en la muy diferente comparativa entre esta temporada y la anterior: “Hicimos la pretemporada espectacular y llegamos y nos metieron un repaso; puede ser este año lo mismo, al tener en cuenta que vamos menos rodados, pero no se puede pensar en eso, sino en prepararlo bien, que es lo que estamos haciendo”. Absoluta confianza en todos los suyos, “de todas formas depende del día y de muchas cosas; lo lógico es hacer una pretemporada en condiciones y cuanto más preparado estés, mejor, sin duda, pero se te alinean los astros de que no te salen las cosas, y por mucho que hayas trabajado, nada; depende de la suerte y de cómo llegues, si bien no tentar a la suerte es lo mejor, y la clave es trabajar el partido”.