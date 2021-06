Motos y Guille renuevan su apuesta por la celeste

Los jugadores de Durán Ejido Futsal Motos y Guille han renovado su apuesta por la celeste esta mañana con la firma del contrato que les une al CD El Ejido Futsal por una temporada más. Un acto que se ha llevado a cabo en la Casa de Semillas Ramiro Arnedo, patrocinador de la entidad y empresa que apuesta firmemente por los valores y la promoción del deporte tanto a nivel profesional como entre los pequeños.

En este sentido, el presidente del club, Vicente Puertas, quiso agradecer el apoyo que está recibiendo el club estos años por parte de Ramiro Arnedo tanto con las bases como primer equipo.

Por su parte, el responsable de Marketing de Ramiro Arnedo, Henry Smienk, definió esta pasada temporada como "Una aventura muy bonita" y lamentó que el equipo se quedara a las puertas del ascenso. "Los partidos que he visto han sido muy emocionantes y estoy convencido de que el fútbol sala de El Ejido va a dar mucho de lo que hablar en los próximos años. Este año vamos a lograr el objetivo que es llegar a Primera y dar la tabarra a nivel nacional".

Este es el segundo año que Ramiro Arnedo fue patrocinador del equipo y Smienk confirmó que la intención es continuar "no solo por el éxito que tiene el fútbol sala, sino sobre todo porque intentamos apoyar en la medida que podemos el deporte base en toda la zona y el fútbol sala es un deporte en el que queremos estar porque tienen una base muy amplia, están trabajando muy bien y yo espero que sigan trabajando en esta línea, no solo el primer equipo, sino también con los que de verdad importan, que son las bases".

En cuanto a los protagonistas del acto, Álex Motos afirmó que la decisión de renovar fue una decisión fácil de tomar. "Me siento a gusto, me siento como en casa y además muy cerca realmente de mi casa y la verdad es que en la negociación duramos poco sentados en la mesa, fue muy fácil llegar a un acuerdo y ahora espero poder seguir aportando mucho al equipo".

Para el ala-pivot de Vélez Rubio, en lo grupal "ha sido una temporada increíble e impensable. Nos ha faltado ponerle la guinda al pastel pero no se puede poner ninguna pega al grupo". En lo personal "siempre se puede mejorar. Es verdad que he acabado bien, pero hay que darle continuidad a la forma con la que he acabado la temporada y ayudar lo máximo posible al equipo, dar las máximas asistencias, marcar el máximo de goles posible. La competición luego te irá poniendo en tu sitio, pero con ayudar dentro y fuera de la pista a mis compañeros en todo lo posible, con eso me voy contento", aseveró.

Por su parte, Guille destacó que "al final, como jugador, estás contento y feliz de poder darle continuidad a este crecimiento que está teniendo el club, agradeciendo a Ramiro Arnedo el respaldo que le da ya no solo al primer equipo, sino también al deporte base, que es muy importante".

El ala-cierre recordó que "hace dos años conseguimos dar un paso que hace mucho tiempo se echaba de menos, que era que la provincia tuviera un equipo en Liga Nacional, y este año nos ha faltado ponerle la guinda al pastel, pero equipo, cuerpo técnico y club ha hecho una buena temporada y hemos tenido la oportunidad de poder brindarle a la gente que vuelvan a sentir esa emoción e ilusión para engancharse de nuevo al fútbol sala gracias al trabajo bien hecho y poder darle continuidad siempre es de gratitud".

De esta manera, Guille hizo hincapié en que "esto yo pienso que es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años atrás y que se está culminando estos años. Lo consigamos o no este año el tema del ascenso, los jugadores tenemos la oportunidad y la responsabilidad de intentar que el club siga creciendo y yo pienso que el objetivo es ese".

Sobre la valoración a nivel personal de la pasada temporada, el de Balanegra explicó que "el inicio de campaña funcionaba bien y entraba en dinámica del grupo, pero en diciembre una lesión que parecía pequeña, finalizó con diagnóstico de posible sarcoma en el cuádriceps de casi seis centímetros. Tuve suerte de que era una lesión antigua que nadie reconocía, tuve que afrontar varios meses fuera de la pista, pero gracias al trabajo del doctor Antonio Ríos, del equipo de fisioterapia, del cuerpo técnico y club, pude volver mucho antes de lo esperado a competir, a recuperar esa sensación y terminar la temporada sin lesiones y lo mejor posible".

Con estas dos renovaciones Durán Ejido Futsal sigue tomando forma de cara a la próxima temporada.