Nace la Skoda Titan Series Almería

Hoy ha visto la luz la primera edición de la Škoda Titan Series Almería y lo ha hecho en un escenario de lujo, el Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería. La historia de amor entre la Titan y Almería nació el pasado mes de noviembre. La provincia andaluza albergó la 15ª edición de la prueba más prestigiosa del mundo de MTB por etapas, la Titan Desert, tras su traslado forzoso desde Marruecos, donde no fue posible que se llevara a cabo a causa del COVID-19.

Titan World Series, la empresa organizadora, que surge de la unión de RPM-MKTG y ASO, consiguió en aquel momento transportar la experiencia titán, en toda su esencia, a un territorio nuevo que dio la oportunidad a los participantes de conocer de cerca una prueba como la Titan Desert y vivir en primera persona una aventura vital, como si del país africano se tratara.

De aquella experiencia nace la Škoda Titan Series Almería, la única Titan Series que tendrá lugar en Europa y que se celebrará del 8 al 12 de diciembre en el único desierto del continente. Esta Titan Series será el segundo evento en este novedoso formato tras la disputa, en enero de 2020, de la Titan Series Saudí Arabia. Las inscripciones están abiertas en www.titanseriesalmeria.com. Los más rápidos podrán aprovecharse de una tarifa preferencial de 990 euros. Obtendrán este precio los 25 primeros que formalicen su inscripción y el plazo máximo para hacerlo será hasta el próximo 14 de junio.

Javier A. García, presidente de la Diputación de Almería, ha afirmado que “hoy vivimos un acontecimiento histórico al ser testigos del nacimiento de la Titan Series Almería, una prueba que comulga a la perfección con el combativo ADN almeriense”, y ha recordado que el año pasado la Titan Desert tuvo un impacto económico directo en la provincia de 2,5 millones de euros y una proyección internacional de ‘Costa de Almería’ que llegó a más de 190 territorios de todo el mundo. El presidente se ha despedido agradeciendo a la organización su compromiso por la provincia y ensalzando el espíritu de la prueba: “En la Titan de Almería se une el cine con el deporte, el turismo y la historia. Nos sentimos orgullosos de esta prueba porque desde el principio la hemos sentido como nuestra”.

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha puesto en valor “nuestra provincia como destino de pruebas deportivas que suponen un elemento más como reclamo turístico". Torregrosa ha destacado además "cómo la coordinación entre administraciones, como sucede con La Titan, ayuda a proyectar la imagen de una provincia unida que ofrece rutas y diversas alternativas que son ideales para los aficionados a las carreras deportivas”.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, ha afirmado que “la relación de la TITAN y Almería es un amor a primera vista. Desde el Ayuntamiento de Almería apoyamos esta prueba por los cuantiosos beneficios que genera para la ciudad: el primero, la proyección internacional como escenario de grandes eventos deportivos. El segundo, proporciona negocio y empleo para hoteles y empresas locales. Además, es una oportunidad para que los aficionados de nuestra ciudad puedan participar. Y, por último, es una prueba sostenible que se fusiona perfectamente con la protección del medio ambiente. Estoy seguro de que será tan espectacular como en 2020”.

El mejor acompañante de viaje

El proyecto Škoda Titan Series Almería nace gracias al compromiso del mejor acompañante posible. Y es que la marca de origen checo ha querido apostar desde el primer momento por la prueba almeriense como patrocinador principal. Con una larga tradición ciclista -debemos tener en cuenta sus inicios fueron fabricando bicicletas- Škoda apoya al ciclismo encabezando los pelotones de pruebas tan prestigiosas como el Tour de France, La Vuelta o la Titan Desert.

Sus coches abrirán las etapas en Almería y vivirán de cerca uno de los momentos más esperados y emblemáticos de la carrera. Es el conocido como Škoda Challenge, un tramo cronometrado en una etapa de montaña que representa un momento clave para el desenlace de la prueba.

“Fortalecemos nuestro compromiso con el ciclismo patrocinando la nueva ŠKODA Titan Series Almería, que es un escaparate perfecto para expresar nuestra pasión por este deporte con el que nos sentimos tan identificados”, explica Miguel Piwko, director de Marketing de ŠKODA. “Queremos ser parte fundamental de una prueba que se convertirá, al igual que ya lo es la Titan Desert, en una referencia dentro del calendario ciclista. Su exigente recorrido será el marco ideal para mostrar la versatilidad y resistencia de toda nuestra gama SUV, especialmente este año en el que lanzamos nuestro 100% eléctrico, el ENYAQ iV, que será el coche oficial de la carrera, con el que aportamos nuestro grano de arena a la sostenibilidad y, en este caso, al cuidado del entorno natural en el que se desarrollará la carrera”.

Un recorrido sorprendente

Uno de los puntos fuertes de la Škoda Titan Series Almería será, sin lugar a duda, su recorrido de 4 etapas más una prólogo, capaz de ofrecer un combinado único, de mar y desierto. Durante las etapas, los ciclistas tendrán la oportunidad de rodar frente al litoral y descubrir Costa de Almería, un paraje idílico que nos dejará estampas espectaculares, y también de adentrarse en el desierto de Europa: Tabernas protagonista de gran parte del circuito, gracias a sus 280km cuadrados de parajes singulares y escenario insustituible de innumerables películas de western. Su árido paisaje, reconocido como uno de los tesoros de la cultura cinematográfica europea, hará que los más cinéfilos reconozcan algunos decorados, transportándoles a películas tan conocidas como Lawrence de Arabia o Indiana Jones y la última cruzada.

La arena, los senderos, las ramblas y sus partes montañosas marcarán etapas que tendrán como denominador común, la aventura y el espíritu titán, manteniendo así el ADN de la prueba más vivo que nunca. La esencia de una carrera que tiene en el compañerismo de sus participantes, el espíritu de superación personal, la convivencia o la aventura transportada al séptimo nivel, los valores que hacen de esta prueba, una experiencia inimitable.

El primer ciclista que ha confirmado su presencia es el ex profesional Joaquim Purito Rodríguez. Con un enorme palmarés que incluye podio en las tres grandes vueltas (Tour, Giro y La Vuelta), Purito afronta esta vez la prueba con la experiencia de 2019, cuando disputó en Marruecos la 14ª edición de la Titan Desert. “La Titan es una carrera especial. No solamente cuenta el ir rápido, sino también ser vivo con la navegación y controlar mucho los esfuerzos. Las dunas es algo que no se olvida, una sensación que jamás había vivido encima de una bicicleta. En Almería espero más montaña que en Marruecos, un recorrido que seguro se adaptará mejor a mis condiciones. Y me motiva mucho volver a estar en el campamento. Es una familia. Acaba la etapa y hasta que llegas a la ducha te juntas con mil personas y todos con una aventura y una visión de la carrera diferente. Cada corredor vive una Titan especial”.

El campamento más épico de la historia

El característico poblado vaquero del desierto de Tabernas se convertirá por unos días en el campamento titán. El lugar donde los participantes convivirán tras las etapas en sus carpas compartidas, el Salón donde realizarán las comidas y la comisaría del Sheriff, entre otros espacios, donde se habilitarán zonas de recuperación y fisioterapia o asistencia mecánica, entre otros servicios. Y todo ello contará con unas medidas de prevención y seguridad anti Covid, que funcionaron a la perfección el pasado noviembre, donde un equipo formado por 5 personas veló por la higiene de las zonas comunes de forma permanente.

Juan Porcar, presidente de Titan World Series: “El destino en forma de pandemia llevó a la Titan Desert 2020 hasta Almería. Fue una experiencia extraordinaria donde las instituciones andaluzas como la Diputación Provincial de Almería, el Ayuntamiento de la ciudad y la Junta de Andalucía nos acogieron y ayudaron a solucionar todas las dificultades, que en aquel mes de noviembre fueron muchas. Lo que entonces se pensaba sería una excepción ya que la Titan Desert volvería a Marruecos después de la pandemia, se ha convertido en una realidad llamada SKODA TITAN SERIES ALMERIA. Un evento que nace con la voluntad de prolongarse indefinidamente en el tiempo”.

Inscripciones abiertas en www.titanseriesalmeria.com