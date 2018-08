Nano, descartado para el partido de hoy en El Ejido

Nano será una de las bajas confirmadas en el Almería para el derbi de esta tarde en Santo Domingo frente al CD El Ejido. El lateral se encuentra recuperándose de unas molestias que empezó a padecer en la concentración de San Pedro del Pinatar y que se le reprodujeron en el amistoso disputado frente al Real Valladolid.

"En uno de los entrenamientos en Pinatar sentí una elongación y decidí parar. Para el partido con el Valladolid me sentía bien y sin molestias, pero en una arrancada fuerte en una de las primeras jugadas volví a sentir dolor y hablando con los médicos decidimos tomar la lesión como una rotura, aunque no lo es, pero se trata de una zona bastante delicada en el recto anterior que me impide hacer todo", explicaba ayer el jugador, que afirma estar "cada día mejor" pero que prefiere ser prudente y "no cometer el error de la semana pasada".

Nano se autodescartaba ayer para el partido de este sábado en El Ejido, mientras que para el que jugará el equipo el martes tampoco quiere aventurarse. "Por ganas no va a ser, pero si no estoy el martes sí espero llegar para el último ensayo", comentaba el futbolista, que aseguró, no obstante, que llegará disponible a la primera jornada de competición en el Ramón de Carranza frente al Cádiz, el viernes 17 de agosto a las 20:00 horas.