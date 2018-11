Narváez: "Siempre jugué de delantero centro hasta que fui al Betis"

La ejecución del gol ante el Deportivo, buen control dentro del área, recorte a un rival y perfilarse para el golpeo a la escuadra hablan de que Narváez posee cualidades que en el fútbol se pagan caras y cotizan al alza como la definición. El futbolista colombiano admite que en categorías inferiores siempre fue delantero centro.

-La asignatura pendiente sigue estando a domicilio...

Sí, sabemos que quizá fuera de casa no estamos sacando los resutados que queremos y buscamos, pero tenemos un bonito partido el sábado para poder revertir esta situación.

-Se miden a un Nástic que con 9 puntos y colistas ya juegan finales, ¿qué versión se esperran?

Tienen que puntuar y más estando en su casa, nos esperamos un partido en el que desde el principio van a ir a apretar arriba y van a estar muy intensos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a revertir todos los golpes que nos den para intentar sacar los 3 puntos.

-A domicilio la UD Almería compite, pero ¿qué falta para ganar los partidos?

Al final cuando juegas fuera de casa, y en casa también, son detalles los que deciden los partidos. Quizá no hemos tenido fortuna fuera. El equipo compite y corre, según las estadísticas somos un equipo que propone. Hay que pulir esos detalles en Tarragona.

-Se le ve buena definición, ¿en qué zona del ataque se siente más cómodo, ha jugado de '9'?

En el Betis jugaba más en el medio y me sentía bien, aunque me gustaba un poco más arriba, de mediapunta. Cada vez es cierto que voy sintiéndome mejor en la banda y de delantero sí que he jugado al principio, cuando vine a España y estaba en el Madrid jugaba de delantero centro. Al ir al Betis me revirtieron la posición y empecé a jugar en el medio.

-Es decir, que su posición natural siempre fue la de delantero centro...

Sí, sí, mi posición cuando vine de Colombia al Madrid era esa, siempre he jugado de delantero centro.

-¿Mira más quién está sexto de la fila o cuarto por la cola?

No, nosotros nos preparamos para cada partido como si fuera una final, tanto dentro como fuera y el equipo está dispuesto a pelear y luchar. Somos jóvenes pero con ambición y de momento las cosas están saliendo bien.

-Tras perder en el Wanda y que las críticas se focalizaran en Chema y usted por ser novedades, ¿le viene bien el gol ante el Dépor?

Al final la gente de fuera ve a quienes juegan de inicio y al otro no y piensa que los han sacado porque han jugado mal. Yo no lo veo así, simplemente son circunstancias de partido, el míster saca a los jugadores que cree conveniente para cada situación y cada semana todos trabajan para entrar en el once.

-En el campo siempre produce cosas con esa particular visión de juego...

Siempre intento aportar, sea dando una asistencia o metiendo gol y cada jugador lo está demostrando, no repetimos mucho el once en las jornadas que van y eso da un punto positivo porque todos trabajamos para jugar cada fin de semana.

-¿Qué peligros acarrea un Nástic colista?

Lo que sabemos es lo que hemos visto y nos ha transmitido el míster. Están en una situación complicada, Segunda es una competición muy complicada porque un día estás arriba, pierdes dos partidos y te metes abajo. Lo que van a intentar es revertir su situación y nosotros tenemos que estar con la disponibilidad para afrontar un partido complicado.

-¿Ve como clave las dudas que tienen ellos atrás?

Cada equipo estudia al rival y sabemos cuáles son los puntos que no son muy buenos suyos igual que ellos saben por dónde nos pueden atacar. Lo prepararemos lo mejor posible.

-¿Por qué cuesta tanto ganar a domicilio en Segunda?

Si te pones a ver la clasificación, a casi todos los equipos les está costando ganar fuera, lo que demuestra la categoría en la que estamos. No es lo mismo jugar en casa con tu gente y en tu campo que hacerlo fuera. Hay que adaptarse para revertirlo.

-¿La necesidad de puntuar tras el empate ante el Dépor los hace más ambiciosos?

No, nosotros sea en casa o fuera, vengamos de victoria o derrota, siempre intentamos ganar, esa es nuestra mentalidad, la de afrontar cada partido con la mayor disponibilidad posible. Sabemos que fuera no estamos sacando buenos resultados y eso hay que revertirlo pronto.