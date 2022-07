Nieto y Martos siguen trabajando duro en la sombra

Juanjo Nieto cayó en febrero con la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y, menos de un mes después, Iván Martos se rompía el cruzado anterior de su rodilla izquierda. Desde entonces los dos jugadores trabajan mañana, tarde y noche para volver cuanto antes al terreno de juego y volver a sentirse futbolistas: "La lesión que tuve no entiende de vacaciones y me ha obligado a seguir trabajando para recuperar la rodilla bien. Es una recuperación lenta y en la que prácticamente no percibes un avance. Lo más difícil son los primeros meses, donde todo es camilla y donde prácticamente no te vales de ti mismo" afirma Juanjo Nieto para los medios oficiales del club.

Su compañero y amigo, Martos, habla de ese trabajo en la sombra que llevan a cabo durante su recuperación: "Claro que uno siente envidia de los compañeros al verlos en el campo, pero ahora en pretemporada casi que sufren ellos más que nosotros (risas). El día a día es pesado. Unas veces te levantas animado y piensas que queda menos, pero otras te despiertas pensando que queda mucho".

Tanto uno como otro no han tenido, prácticamente, vacaciones y han estado ejercitándose para continuar con la recuperación de las graves lesiones que sufrieron en febrero, en Málaga, Juanjo Nieto, y en marzo, en Zaragoza, Iván Martos. Los dos tuvieron que pasar por el quirófano y todavía tienen por delante un largo camino. Prácticamente están el ecuador de la rehabilitación, y con la pretemporada iniciada, ellos siguen en el gimnasio, con los fisioterapeutas, mientras sus compañeros se ejercitan sobre la hierba... El volver a compartir vestuario con los compañeros es una motivación extra.