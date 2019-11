Nuevos inversores se fijan en el CD El Ejido

El director general del Club Deportivo El Ejido, Javi Fernández, analizó en la radio de la entidad celeste el pasado, presente y futuro, así como la situación crítica que tuvo que afrontar al lado de la directiva presidida por Vicente Puertas. “Estoy contento y feliz en lo deportivo. Al final, lo planificado está dando sus frutos aunque aún queda mucha liga, pero la verdad que la previsión se está cumpliendo porque contamos con una plantilla formada por jugadores comprometidos y con un gran cuerpo técnico. La finalidad era esta, hacer un fútbol vistoso y que la afición puedan disfrutar y que vuelvan a creer en este CD El Ejido. El equipo entrena por las mañanas, es profesional y tiene que pelear con los mejores”, reflexionaba.

De los cambios que se pueden producir en el plantel en Navidad, apuntaba que, “tenemos dos fichas libres, y porque no ahora cuando llegue el descanso valoraremos y si tenemos que hacer algún retoque lo haremos. Mientras que esté el mercado abierto existe la posibilidad de que entren o salgan jugadores. Nuestra intención es mantener a todos e incorporar. Todos están muy contentos con el proyecto, creo que es muy difícil que alguno se vaya a mover de aquí aunque todo es posible en fútbol. No pretendemos dar bajas, y son jugadores hasta del CD El Ejido hasta el 30 de junio”.

En cuanto a la posible llegada de inversores a la entidad celeste reconoció que, “todo es posible, porque en junio estábamos en una situación muy difícil y delicada. Había que tomar una decisión, y se pudo hacer un proyecto más conservador, y hacer un equipo para mantener la categoría y un año de transición. Pero yo fuí más valiente, decidí apostar y le pedí a la directiva que confiará en mí porque le dije que iba a hacer un producto atractivo para que mucha gente se fijara en nosotros, y gracias a Dios hay muchos grupos que se han fijado en nosotros y se han interesado. Puede que con alguno se llegue a buen término, pero hasta que eso no ocurra ahora no se puede decir nada ni anunciar nada, porque es una falta de respeto para los que estamos y para los que puedan venir. Cuando sea el momento se dirá, pero primero debe estar todo terminado, culminado y bien realizado. Después del máster que hemos realizado con el anterior presidente, se explicará todo con total transparencia y quienes son y para que vienen. Seguro que será una buena noticia para El Ejido y la comarca del Poniente. Ahora somos un producto atractivo, tenemos futuro y eso era impensable hace cinco meses. He estado muchas noches sin dormir. No se trata de sacar pecho, pero si para estar contentos. Estamos hablando de varios grupos inversores, porque el producto es atractivo. Se puede hacer algo importante porque tiene futuro el fútbol y la comarca del Poniente. Tenemos un gran potencial y ahora debemos centrarnos en el partido del domingo contra el Motril. No me gusta hablar del ascenso, y hay que ser humilde porque cualquier rival te puede pintar la cara. Esto es muy difícil y tenemos que seguir trabajando, competir por algo importante”.