Olano e Indurain: "Es un homenaje a los cicloturistas"

La Marcha Cicloturista Martínez Oliver-Las 4 Cimas contó con dos invitados de excepción, Miguel Indurain y Abraham Olano, grandes estrellas del pelotón internacional en la década de los 90, que hablaron para TriSport el sábado a su llegada a Gérgal después de ascender en 166 kilómetros Calar Alto, Castro de Filabres, Velefique y de nuevo Calar Alto y antes de sentarse a una sobremesa con el resto de corredores participantes en otra edición de la marcha que organiza Juan Martínez Oliver a través de su Unión Ciclista.

Tanto Indurain como Olano sudaron de lo lindo en 'Las 4 Cimas'. "Yo lo había visto por televisión y se hablaba de lo duro que era, pero ya el último puerto se me ha hecho muy largo", reconocía Indurain, que afirmaba haber puesto su habitual 'marcheta' en el primer puerto.

"He puesto la 'marcheta', pero los jóvenes de hoy tiran mucho y les gusta este tipo de marchas. El segundo y el tercer puerto ya se me han atragantado y el cuarto se me ha hecho largo, yo he seguido con mi 'marcheta' a intentar acabar lo más decente posible", comentaba a su llegada al Pabellón de Deportes de Gérgal. Por su parte, Olano ya conocía parte del recorrido porque organizó una de las etapas de la Vuelta a España que pasaba por Velefique y Calar Alto y que ya recorrió en otra edición de la Marcha Cicloturista. "Ahora hay dos puertos más, ya subes desde la salida y no tienes margen para recuperar y con el calor que ha hecho se ha notado", comentaba el ciclista.

Para Indurain, estar en Almería supone "apoyar a Juan Martínez Oliver, un compañero nuestro, que nos hace un homenaje con trampa, porque te invita a venir pero luego te mete esta paliza que acabas doblado", explica entre risas, pero "es algo bonito, porque es un deporte que nos gusta, que está de moda, haces turismo y te da la oportunidad de conocer sitios a los que si no difícilmente vendrías y al final puedes disfrutar de estos recorridos".

Olano añadía que "es una forma de homenajear a los cicloturistas y aficionados que han participado en Vueltas a España y Tours de Francia viniendo a animarnos a las carreteras, y de esta forma podemos pedalear con ellos y que vean que somos dos personas más que andamos en bici y disfrutamos de este deporte y que esta es una forma de agradecerles todo el apoyo que nos han brindado durante nuestra carrera deportiva".

Desde el punto de vista del cicloaficionado, "habrá gente que disfrutará de estar con nosotros porque para ellos será una gozada y otros que querrán demostrar que andan más que nosotros, que estamos ya en otra faceta. Cuando aprietan, nosotros levantamos el pie. Nosotros lo que esperamos es que ellos disfruten como nosotros lo disfrutamos en nuestro momento y creo que hicimos disfrutar", pero sobre todo que lo hagan "respetando las normas de tráfico, que los sustos son muy graves".