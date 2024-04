Olula respira BA-LON-CES-TO

Si Pepu Hernández se diera una vuelta por el Valle del Almanzora quedaría maravillado con lo que ven sus ojos. El seleccionador que condujo a España a su primer oro mundialista en Japón 2006 comprobaría que su ya mítico silabeo (BA-LON-CES-TO) para reivindicar la práctica de este deporte no ha caído en saco roto muchos años después. Olula del Río en concreto puede considerarse esa aldea de la antigua Galia que representaba un dolor de cabeza para la todopoderosa Roma. Con apenas 6.500 habitantes censados su club le da cobertura a toda una comarca y compite a nivel provincial con equipos del potencial del CB Almería, CD Roquetas o CB La Mojonera.

Alfonso Chacón, Jorge Marín y Antonio Martos vendrían a ser sus particulares Abraracúrcix, Asterix y Obelix, peleando sin desfallecer en el intento por la subsistencia de una entidad fundada en 2007 como CB Olula y refundada en 2014 bajo sus actuales siglas, CDB Olula. Los tres representan el 'alma mater' de una directiva en la que todos empujan en el mismo sentido para sacar el mayor rendimiento posible a la colaboración público-privada y cuadrar anualmente un presupuesto que esta temporada ronda los 80.000 euros, 30.000 de los cuales proceden de subvenciones de Ayuntamientos de la zona como Olula, Tíjola o Fines, saliendo los 50.000 restantes de patrocinios empresariales y las cuotas de los niños y niñas integrantes al módico precio de 10 euros mensuales.

Todo ello para engrasar bien un engranaje de 16 equipos que aglutina a 244 jugadores (209 niños y niñas de las bases y 35 jugadores de las plantillas del primer equipo y del filial) a las órdenes de 10 monitores. Alfonso Chacón, concejal en Tíjola, es el presidente del club desde hace 8 años y apunta las líneas maestras: "La idea es seguir potenciando los equipos de menores. Queremos ir federando a los femeninos porque el 25% del total son niñas. Tenemos los pies en el suelo y buscamos darle un carácter de club comarcal".

Antonio Martos compagina la jefatura de la policía local en Olula con su faceta de director técnico del club, un rol al que le dedica bastante tiempo libre: "Mi función es básicamente colaborar con los entrenadores para trabajar todos en la misma línea y generar un proyecto común, estableciendo unos objetivos tácticos para que en un medio plazo nos lleven al puerto que queríamos llegar, siendo conscientes de que es el primer contacto de los alumnos con el deporte, pero con la idea de que llega un momento en el que el jugador va progresando y tiene que desarrollarse como deportista y persona".

La estructura del CDB Olula está encabezada por el conjunto senior, el CB Byspania Tíjola, que milita en Primera Nacional disputando sus encuentros en el pabellón de la localidad tijoleña, muy identificada con el basket desde la época dorada del Promobys, dirigidos desde el banquillo por Alberto Puentes 'Taber'. El CDBO Fines es su filial, con Fran Cortés al mando y el patrocinio de Mármoles Azor. Dos conjuntos junior al cargo de Antonio Requena, uno federado y otro en Liga de Diputación, compiten bajo el auspicio de Tárraga y Palmis, mientras en categoría cadete son 3 las formaciones capitaneadas por Antonio Martos en su doble faceta de entrenador y director técnico, dos masculinas respaldadas por Clínica Dental Reche y una femenina que tiene el apoyo de la Asociación de Mujeres Francisca Cuéllar. Los conjuntos femeninos están coordinados por Héctor Domenech.

A nivel infantil Manu es el encargado también de 3 equipos, dos masculinos y un femenino con la esponsorización de la conservera Desufli. En la categoría Minibasket (desde este escalafón hacia abajo se permiten los equipos mixtos) con el director deportivo Jorge Marín y la salvaguarda de Clínca Dental Tapia Chacón hay otros 3 conjuntos, uno de ellos federado, donde juega la perla de la cantera almanzorí, Tania Bautista, recientemente proclamada campeona de España con el combinado de Andalucía en el torneo disputado en San Fernando y que se ha convertido en el referente en el que se miran las bases. Un equipo mixto de preminibasket comandado por Fede Rubio y apadrinado por Olumafi además de dos baby mixtos que dirigen Miguel Ángel y José Martínez con el paraguas de Talleres Liria y la multinacional Cosentino completan una estructura que ya quisieran para sí muchos clubes de primera fila.

La educación en valores, prioridad del club

La clave de bóveda de todo el proyecto radica en el término 'Valorcesto', que la directiva intenta inculcarle a todos sus canteranos: "La educación en valores es lo más importante", explica Chacón, que en el boca a boca ha encontrado su mejor aliado para difundir el mensaje: "Las gradas en los partidos de menores se llenan de padres. Somos uno de los mayores clubes de Almería y en Tíjola también se está llenando el pabellón en liga semiprofesional. Nos llaman colegios de toda la comarca para impartir clases entre sus escolares".

Uno de esos abnegados familiares es Tania Solís, profesora de inglés en el IES Rosa Navarro y madre de Santi Hidara, que militó en todas las categorías base encontrando en el basket la horma de su zapato: "Después de la pandemia, cuando por fin pudimos salir, adolescentes como mi hijo de 14 años se encontraban un poco perdidos porque se les había parado la vida y las relaciones sociales a esa edad. Un día apareció un niño con un balón en las pistas del instituto y ahí empezaron a aprender con la ilusión de entrar al CDB Olula. Ya dentro formaron su pequeña familia gracias a Antonio Martos, al que estaré toda la vida agradecida. Fomentaban valores de compañerismo, empatía y participación, llegando un punto en el que no les importaba ganar, sino que todos pudieran encestar. Se han forjado amistades duraderas, quizás para toda la vida".

Emilia Martos y Carmen Chacón son dos abuelas que también tienen a sus nietos en el club y no suelen perderse ningún partido. "Lo vivo con mucha emoción, le pongo mucha energía de esa que ya le falta a una abuela y la saco para esos partidos importantes. Aplaudo al contrincante si vamos ganando y, si no, frunzo el ceño, cruzo los dedos y digo 'la cruz del gato'. No he vivido nada tan emocionante en estos últimos años, cuando acompañaba a mi hija Ana a bailar lo veía aburridísimo, me gusta mucho cómo están trabajando con los niños porque tienen gente magnífica a su lado", relata Emi, algo que ratifica su cosuegra Carmen: "Cuando voy a ver a mis nietos a jugar basket siento mucha alegría, emoción y preocupación por las lesiones, pero sobre todo siento la satisfacción de verlos hacer aquello que les gusta y divierte. Encima es sano. Cuando ganan disfrutan muchísimo, y yo con ellos, y cuando pierden les doy ánimos, siempre le resto importancia".

El club, en continua expansión, encontró un alivio a nivel de instalaciones gracias al apoyo decidido de los Ayuntamientos, siendo el de Olula el que lleva el peso de las bases: "La idea de convertir la nave polivalente en una pista multideporte ha facilitado cuadrar mejor los entrenamientos de todos los equipos compaginándolos con el pabellón municipal, ya que por suerte en la localidad tenemos una variada oferta deportiva que también incluye voleibol, atletismo, fútbol, kárate, pádel, ciclismo o ajedrez. El baloncesto en concreto lleva mucho tiempo trabajando con dedicación y empieza a recoger sus frutos con el logro de Tania Bautista, a la que vamos a homenajear dándole el reconocimiento que se merece", comenta Antonio Martínez Pascual, que cumple su cuarta legislatura como alcalde olulense.

Sin prisa ni pausa y con sana ambición, Alfonso Chacón no renuncia a seguir creciendo: "Queremos sacar equipos que compitan a nivel andaluz. Este año el cadete intentará jugar el CADEBA. Pero la realidad es que competimos en desigualdad de condiciones porque tenemos 10 o 12 desplazamientos anuales a la capital por equipo. El gasto en transporte llega a significar el 22% del presupuesto y los equipos capitalinos solo vienen una vez al año. Roquetas o Almería nos han quitado jugadores, pero hoy en día los padres ven que la formación de sus hijos puede ser igual o mejor aquí".

El legado de pioneros como Chacón, Martos o Marín, que están en el organigrama del club, pero también de tantos locos por el basket del Almanzora como Wilman, Sobrino, Silva, Emilio, Del Arco, Rizos, Muñoz, Paco y muchos otros se mantiene muy vivo en el corazón de una comarca emprendedora que no renuncia a abrirse un hueco en el baloncesto andaluz. Con la ilusión de este grupo de quijotes siempre será más fácil derribar los molinos que se presenten en el camino.