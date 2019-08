Once títulos del AM Team de Almería demuestran su éxito sobre la arena

El deporte de Almería continúa demostrando su calidad a base de buenos resultados por parte de los distintos clubes de la ciudad. En este caso, el palmarés del equipo de balonmano playa Panduro AM Team Almería y su categoría Cadete femenina han ido creciendo progresivamente durante los últimos meses. Por todos los logros, el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha recibido esta mañana al equipo capitaneado por el entrenador Agustín Collado para felicitarles por los títulos.

Ramón Fernández-Pacheco ha señalado que “es un día feliz porque recibimos a almerienses que lo están haciendo bien en materia deportiva y a lo largo de la temporada han conseguido muchos triunfos”. Hablar de balonmano es hablar del deporte base desde años atrás, con clubes y jugadores que han subido a la élite y, por eso, el primer edil ha reiterado que “en el presente vemos los frutos con muchos equipos en diferentes categorías”.

El alcalde reitera que “el AM Team está cosechando todos los títulos posibles. A nivel europeo y nacional están demostrando que el balonmano playa no sólo tiene pasado sino que tiene presente y futuro”. Además, ha valorado positivamente el auge de la disciplina del balonmano en Almería y ha recordado que “dentro de poco tendremos a ‘Las Guerreras’, la selección femenina, y este deporte no para de crecer porque cada vez son más los que se apuntan desde la base”.

Siguiendo la misma línea, Ramón Fernández-Pacheco ha dado la enhorabuena “a los que hacen que el balonmano en Almería siga vivo, también a padres y madres, por ser un pilar fundamental” y concluye orgulloso deseando “lo mejor para el futuro del balonmano y balonmano playa. En nombre del Ayuntamiento y toda la ciudad, es un honor recibir a los deportistas que pasean el nombre de Almería fuera de nuestras fronteras”.

Por su parte, Agustín Collado, entrenador del Panduro AM Team, ha agradecido “el recibimiento por parte del alcalde de Almería” y ha explicado que “el balonmano playa es un boom a nivel deportivo y creemos que la cantera está respondiendo en toda España. Tenemos mucho futuro en balonmano playa y balonmano de pista, somos 140 niños y es un orgullo, esperamos seguir cosechando títulos”.

El Panduro AM Team ha logrado nueve títulos: Campeonas de Europa en Rumanía en la EBT Finals 2019, Campeonas en el Arena 1000 de Oropesa, Campeonas en el Arena 1000 en Bueu, Campeonas en el Arena 1000 de Orihuela, Subcampeonas del Arena 1000 de Cádiz, Campeonas del Arena 1000 en Valencia, Campeonas de España en Alicante 2019, Campeonas del Arena Handball Tour (título que les da billete para jugar en el mes de octubre en Catania en la Champions Cup) y Campeonas del Tour Europeo EBT con acceso a jugar la EBT Finals 2020. Por su parte, el AM Team cadete femenino lograron ser subcampeonas en el Arena Handball Tour 2019 y terceras de España en Alicante 2019.