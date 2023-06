Ondrej Cink, del Primaflor, regresa en Leogang al podio de la Copa del Mundo

La confianza y el trabajo no aseguran resultados pero siempre acercan al objetivo. Después de no poder debutar en Copa del Mundo en la carrera más especial del año, en casa, frente a sus paisanos checos de Nove Mesto na Morave, Ondrej Cink se recompuso para cambiar su preparación después de un parón forzoso y llegar en el mejor estado posible al bloque de junio de Copa del Mundo.

Tras su décimo en Lenzerheide la pasada semana, el de Primaflor-Mondraker-Genuins mejoró su rendimiento este domingo en Leogang, Austria, sobre uno de los trazados que mejor se adapta a sus características y en donde ya fue segundo hace dos temporadas.

Cink rodó en cabeza durante prácticamente toda la carrera, primero en compañía del italiano Schwarzbauer y el suizo Flückiger. Posteriormente, tras el pinchazo del ciclista del conjunto Thömus, junto al veterano Lars Forster, el más fuerte en la vuelta final. Ondrej, que intentó despegarse de sus rivales durante los duros y largos tramos de subida, perdió terreno en esa última vuelta pero fue capaz de alcanzar un notable tercer puesto en meta que significa su regreso y el del equipo a los podios de la Copa del Mundo.

Ondrej Cink: "Ha sido una carrera muy dura pero sabía desde el principio que se trata de un circuito que se adapta muy bien a mi forma de correr, así que he competido muy motivado. Me he sentido con fuerzas desde salida pero Forster y Schwarzabauer han estado muy fuertes y he echado de menos un poco más de energía en la vuelta final. Pero me quedo muy contento con esta tercera plaza. Ha sido una preparación diferente, ya que me perdí la carrera de Nove Mesto por enfermedad y eso lastró muchos días de preparación. He trabajado muy duro para llegar aquí a este nivel y por eso no puedo estar más contento por este resultado".

La cara opuesta fue la de Bec Henderson, que completó más de la mitad de la manga élite femenina cerca del top 15 pero que acabó cayendo posiciones acusando la fatiga en la parte final de una de las carreras más exigentes de cada temporada. La campeona australiana inició el fin de semana con un interesante sexto lugar en el short track que no pudo refrendar en el XCO.