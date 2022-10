Óscar Fernández: "Estamos construyendo"

Óscar Rubén Fernández Romero (Valencia, 1974) afronta su segundo curso en el Almería B, con el que se quedó a un gol la pasada temporada de ascender a Segunda RFEF. El preparador valenciano, con amplia experiencia en el fútbol y, sobre todo, con jóvenes plantillas, recalca la importancia del proceso, más allá de ascensos que no dependen exclusivamente de uno mismo. Dentro de ese proceso está buscando corregir errores para volver el próximo domingo a la senda de la victoria en Torreperogil.

- ¿Cómo se encuentra el equipo tras dos derrotas seguidas?

Está bien, tranquilo, en proceso de formación, adaptándose los jugadores que han llegado a final de mercado. Estamos construyendo. En ese periodo de construir, estamos con tranquilidad, como el año pasado. Es un camino largo y bonito. Hay que tener tranquilidad porque estamos en buen camino.

- Todos los futbolistas necesitan su adaptación. ¿En el caso de los jóvenes aún más?

El filial es un equipo de formación, con jugadores jóvenes. Los últimos goles vienen por errores infantiles. En el último partido nos sacan dos amarillas en un minuto al mismo jugador. Estamos en un proceso de adaptación y formación, ayudándole a los chicos a que desarrollen sus capacidades.

- ¿Esos errores de futbolistas jóvenes se pueden trabajar en los entrenamientos o se solventan con el paso de los años?

Se trabajan, se trabajan. En el entrenamiento se les enseña a que no se comentan, trabajamos mucho con el vídeo, diciéndoles qué hay que mejorar. Luego está la exigencia de la competición, pero el entrenamiento nos ayuda a mejorar. Siempre digo que cada sesión es una oportunidad de mejora. La competición te ayuda a que ese crecimiento se exponga con exigencia.

- ¿Tiene la juventud sus aspectos positivos y negativos?

Creo que tiene muchas cosas buenas y ninguna mala. Como dice su palabra, la juventud es formación, crecimiento y aprendizaje. Todo ser humano necesita mejorar. Todos hemos sido jóvenes y hemos tenido que aprender de nuestros errores. Lo que se vive no se olvida. El aprendizaje te ayuda a intentar mejorar. ¡Bendito problema la juventud!

- ¿Cuál es el objetivo para este curso?

Tiene que ser ir día a día. No nos podemos confundir y decir que hay que ascender sí o sí. Soy realista y tenemos que marcarnos objetivos que se puedan coger con la mano. Queremos ayudarles mañana en el entrenamiento y así afrontaremos el próximo partido con la máxima tranquilidad de que vamos a mejorar. Ese es nuestro objetivo.

"¿Guedes y Svidersky? Tengo una plantilla con la que estoy muy contento, con ella vamos a afrontar la temporada"

- Dos nombres propios son los de Svidersky y Guedes. ¿Van a jugar con el filial?

Tengo una plantilla con la que estoy muy contento. Con ella vamos a afrontar la temporada.

- Usted ha entrenado a los filiales del Valencia (por dos ocasiones), Atlético y Almería. ¿Qué tiene que tener un entrenador de un filial?

En cualquier categoría somos formadores y debemos ayudar a los chicos a crecer y desarrollar su talento. No distinguiría entre filial y otro equipo. Tenemos que ayudar a que desarrollen sus capacidades dentro del campo y, sobre todo, que conozcan y experimenten en los entrenamientos situaciones que pueden vivir en los partidos, sin olvidar que ellos son los verdaderos protagonistas.

- ¿Se valora lo suficiente el proceso en el fútbol?

El fútbol tiene una palabra y es 'inmediatamente'. Se ha visto en los últimos días con los entrenadores que han despedido y a veces no se mira en el proceso. Hay que ayudar a los chicos en el proceso de formación. La palabra 'inmediatamente' no me gusta porque hay que ser realistas. Debemos ayudarles a que desarrollen sus capacidades. La realidad del fútbol es que el resultado es lo que manda, pero más allá de eso, hay un camino que se recorre y pasos que se dan para lograr ese resultado. Nunca me ha gustado valorar algo a corto plazo.

- ¿Un entrenador de fútbol puede trabajar como le gustaría conociendo esa inmediatez?

Hay que mantenerse al margen de todo eso, sólo creer en tu trabajo y en lo que haces porque si no, acabas perdiendo la dirección de lo que deseas. Cada entrenador tiene sus formas y métodos. Tienes que desarrollar eso más allá de lo que pueda pasar. Todos queremos ganar, pero la realidad es que sólo gana uno. A partir de ahí hay que generar situaciones que ayuden a ganar. De ahí que olvidarse del camino o del proceso conduzca a despistes.

- ¿A veces no son conscientes de eso los que mandan cuando despiden a un entrenador?, ¿quizás no entienden demasiado de fútbol?

Estoy tranquilo y contento de estar donde estoy. Se respeta y valora mi trabajo, no le puedo decir otra cosa. Cada sitio tiene sus problemas y virtudes.

- Hace dos años dijo que se sentía engañado con Alfonso García. ¿Ha vuelto a hablar con él?

No, no he vuelto a hablar con él.